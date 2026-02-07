Obavijesti

NEVJEROJATNO

Jedan klik previše: Kripto tvrtka slučajno podijelila 44 milijarde dolara u bitcoinima...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Benoit Tessier

Cijene Bitcoina nakratko su pale za 17 posto na 81,1 milijun wona u petak navečer na Bithumbu, pokazuju grafikoni s burze

Južnokorejska kripto mjenjačnica Bithumb u subotu je izjavila da je slučajno korisnicima podijelila bitcoine u vrijednosti od preko 40 milijardi dolara kao promotivne nagrade, što je izazvalo nagli pad vrijednosti burze.

Bithumb se ispričao zbog pogreške koja se dogodila u petak i rekao da je povratio 99,7 posto od 620.000 bitcoina, vrijednih oko 44 milijarde dolara po trenutnim cijenama. Ograničio je trgovanje i isplate za 695 pogođenih kupaca u roku od 35 minuta od pogrešne distribucije u petak. 

Mjenjačnica je planirala podijeliti male novčane nagrade od 2000 korejskih vona (1,37 dolara) ili više svakom korisniku kao dio promotivnog događaja, ali su pobjednici umjesto toga dobili najmanje 2000 bitcoina, izvještavaju mediji. 

- Željeli bismo jasno istaknuti da ovaj incident nije povezan s vanjskim hakiranjem ili sigurnosnim propustima te da nema problema sa sigurnošću sustava ili upravljanjem imovinom korisnika - rekao je Bithumb u izjavi. 

Cijene Bitcoina nakratko su pale za 17 posto na 81,1 milijun wona u petak navečer na Bithumbu, pokazuju grafikoni s burze. Kasnije se oporavio i posljednji put se trgovao po cijeni od 104,5 milijuna wona. 

Bithumb zaostaje za Upbitom, dominantnim igračem u južnokorejskom kripto prostoru.  

