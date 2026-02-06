Ravno do dna. Bitcoin još pao. Tri razloga se najviše izdvajaju

Bitcoin je pao na nekih 55.000 eura i time praktički prepolovio svoju vrijednost jer je prošlog listopada vrijedio rekordnih 106.000 eura. Pad uopće nije neobičan jer kriptovalute su poznate po svojoj nestabilnosti i prošle su kroz brojne krahove i veće od ovog. Bitcoinov četveromjesečni pad dogodio se u vrijeme kada, teoretski, ništa nije ukazivalo na to i kad su postojali svi preduvjeti za stabilnost.

Aktualni pad izbrisao je gotovo sve dobitke zadnjih mjeseci i potaknuo široku rasprodaju na kriptotržištu. Analitičari upozoravaju na daljnju volatilnost i potencijalne implikacije za investitore i financijske institucije.

Jučerašnji pad bio je jedan od najvećih jednodnevnih u posljednjih nekoliko godina. Pad ispod 65.000 dolara ujedno je i najniža razina na koju je Bitcoin pao još od listopada 2024. Vrijednost Ethera i drugih altcoina također je pala dvoznamenkastim stopama, dok je ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta dodatno potonula.

Pad Bitcoina pratila je rasprodaja tehnoloških dionica i rizičnih imovina na globalnim financijskim tržištima, što je pojačalo negativan sentiment ulagača. To je dodatno povećalo pritisak na kripto tržište, koje je često korelirano s tradicionalnim financijskim indeksima.

Podaci ukazuju i na značajne odljeve kapitala iz Bitcoin ETF-ova, što sugerira da su institucionalni investitori smanjili izloženost kriptovaluti, dodatno slabeći potražnju. Dio analitičara je mišljenja i da je ovakav pad možda i signal da se tržište nalazi u dugotrajnijoj korekciji, a ne tek kratkotrajnim fluktuacijama.

Tri razloga

Najnovija rasprodaja uslijedila je nakon četverodnevnog pada potaknutog viješću da će američki predsjednik Donald Trump nominirati Kevina Warsha za sljedećeg predsjednika Federalnih rezervi (Fed).

Foto: Brendan McDermid

Warsh je poznat po zagovaranju viših realnih kamatnih stopa i manjeg bilancnog stanja Feda, a njegova je nominacija snažno pritisnula rizičnu imovinu. Bitcoin je krajem siječnja zabilježio najveći dnevni pad od 2018. godine. „Kripto medvjedi čvrsto drže kontrolu jer se Bitcoin i ostali glavni altcoini vraćaju na razine koje nisu viđene još od 2024. godine“, rekao je Han Tan, glavni tržišni analitičar u Bybit Learn, za Investing.com.

Dok su dionice i zlato privukli kupce koji kupuju na padu, „apetit za rizikom kada je riječ o kriptovalutama teško se oporavlja“, dodao je Tan, istaknuvši da je u proteklom tjednu izbrisano otprilike pola bilijuna dolara ukupne tržišne vrijednosti kripta.

„Maloprodajni trgovci i investitori u posljednje su vrijeme privučeni tradicionalnom, mainstream imovinom, što zasad podiže prag za izglede održivog oporavka kriptotržišta, s obzirom na to da su glavni katalizatori koji bi mogli potaknuti povjerenje kratkoročno prilično oskudni“, nastavio je analitičar.

Velik teret predstavljaju i kontinuirani odljevi iz američkih spot Bitcoin fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ova). Laboure je rekao da su ti ETF-ovi u studenome zabilježili odljeve veće od 7 milijardi dolara, oko 2 milijarde u prosincu te više od 3 milijarde samo u siječnju.

„Ova kontinuirana prodaja, po našem mišljenju, signalizira da tradicionalni investitori gube interes te da ukupni pesimizam prema kriptovalutama raste“, napisao je Laboure.

Pogoršanje sentimenta odražava se i u indeksu Crypto Fear and Greed, koji se ponovno spustio prema razini od 15, povezanoj s ‘ekstremnim strahom’, dok ankete banke među potrošačima pokazuju da je usvajanje kriptovaluta u SAD-u palo na oko 12%, s 17% prošlog ljeta.

„U konačnici, smanjenje izloženosti Bitcoinu od strane institucija dovelo je do manjeg obujma trgovanja, što je zauzvrat uzrokovalo još snažniji pad cijene Bitcoina“, rekao je analitičar.

Laboure je također ukazao na narušavanje tradicionalnih tržišnih odnosa Bitcoina. Dok je zlato snažno poraslo tijekom protekle godine, Bitcoin je 2025. završio s padom, što sugerira da više ne djeluje kao ‘digitalno zlato’. Njegova korelacija s glavnim američkim burzovnim indeksima također je naglo pala, pri čemu je Bitcoin podbacio čak i dok su se dionice održale.

Istodobno su regulatorna kretanja koja su ranije poticala rast cijena kriptovaluta zapela. Napredak oko Zakona o jasnoći tržišta digitalne imovine (Digital Asset Market CLARITY Act), koji ima za cilj uspostaviti jasniji okvir za digitalnu imovinu u SAD-u, već je mjesecima blokiran u Kongresu, što je gurnulo volatilnost natrag prema razinama s kraja 2025. godine.

„Gledajući unaprijed, vjerujemo da će ključni test sposobnosti Bitcoina za održivi oporavak biti donošenje Zakona CLARITY“, komentirao je Laboure, uz napomenu da nedavna izvješća upućuju na to da je Bijela kuća pozvala dvije lobističke skupine da postignu dogovor do kraja veljače.

Laboure je rekao da nedavna kretanja Bitcoina signaliziraju kraj takozvanog ‘Tinkerbell efekta’, pri čemu se imovina udaljava od isključivo spekulativne faze i kreće prema institucionalnoj ulozi. Istaknula je da Bitcoin vjerojatno neće zamijeniti zlato ili tradicionalne valute jer mu nedostaju ključna obilježja sredstva razmjene ili pohrane vrijednosti te da volatilnost „nije greška, već će se vjerojatno zadržati kao inherentna značajka“.