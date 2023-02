'Jedan od najviše pozicioniranih Amerikanaca jučer je rekao ono što ja cijelo vrijeme ponavljam'

Komentiram to sa strahom i užasom od prvog dana. Naprosto ne mogu vjerovati da se to događa i da ide u ovom pravcu. A o tome tko je za to odgovoran i što je trebao napraviti, govorio sam godinu dana, sad više neću, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuvši se na rat u Ukrajini koji je Rusija, bit će u petak, pokrenula prije točno godinu dana. Tko je shvatio o čemu je govorio, dodao je, shvatio je.

- Svoj stav imam, imam ogromno iskustvo u tome, bio sam premijer 2014. i pratio sam to. Vidim što vidim. A vidim da je jučer Ron DeSantis, guverner Floride i jedan od dva trenutno najizglednija republikanska kandidata za predsjednika, izjavio, napadajući Bidena, da tamo razbacuje američki novac i da Rusija nikome nije prijetnja kako se to predstavlja. Što da ja sad zaključim? Ja sam predsjednik male Hrvatske i ja to na neki način, ne tako direktno, ponavljam cijelo vrijeme u nadi da će se stvar zaustaviti jer je užasno opasna i nekontrolirana - rekao je Milanović.

Ponovio je kako je ta izjava došla od jednog od najviše pozicioniranih Amerikanaca.

- Je li to preneseno u našim medijima, je li bilo na HRT-u, RTL-, N1? To nije šala, trenutno se oko toga lome koplja i glave u američkoj politici, a ovo je američki i ruski rat, nije njemački rat, nije hrvatski rat. Ovo je američki i ruski rat i dogovor će se na kraju biti između njih - naglasio je predsjednik dodavši kako na kraju tu cijenu ne plaćaju šminkeri na Floridi, hipsteri u New Yorku niti bogati Rusi nego nesretni narod i mi koji se tresemo.

- Amerikanci su još 2001. napustili ugovor o ograničavanju raketa koje ruše rakete i samo jedni pretječu druge. I tako je počelo. A onaj tko misli da je to počelo prije godinu dana ili sebe laže ili ništa ne vidi. Ne govorim to iz simpatija prema ikome, pogotovo ne Rusima. Pa nisam ja bugario Lavrovu na uho kao ovaj nesretni lik iz Comedie dell'arte, Gordan Grlić Radman - rekao je.

Osvrnuo se i na hrvatsko pridruživanje proizvodnji streljiva za Ukrajinu.

- Kažu to Plenković i Radman, dakle oni znaju potrebe ukrajinske vojske, a hrvatske ne jer ih se to ne tiče. Čovjek je izjavio neki dan da ja pričam gluposti kada sam upozoravao na stanje zaliha i od svih ljudi baš Radman. Odakle se on razumije u to, odakle njemu podaci o tome? Znači, ja lažem i meni Glavni stožer laže, ljudi koji su odgovorni za vojne zalihe i koji me o tome već dvije godine obavještavaju, a o čemu ja godinu i osam mjeseci šutim dajući vrijeme i prostor Vladi da reagira, lažu. Ja izmišljam, a Radman je u pravu, eto to je trenutno krvna slika hrvatske diplomacije i države - poručio je.

Najčitaniji članci