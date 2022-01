U početku je bilo malo negodovanja, ali sada su se ljudi već navikli. Oni koji nemaju potvrdu, ili ju ne žele pokazati, zaobilaze naš restoran- rekla je djelatnica osiječkog restorana na Tvrđi za Glas Slavonije.

Vlasnik ovog restorana nedavno se odlučio zatvoriti drugi objekt istog tipa, jer mu nije bio isplativ, odnosno troškovi su bili toliki da ih je bilo teško pokrivati.

- Gosti su bili srednje i starije dobi, i u pravilu su dolazili svatko svojim vozilom. Otkad je zabranjen ulazak motornim vozilima i gosti su prestali dolaziti. Zato smo ga zatvorili. U ovaj dolaze mlađi ljudi, oni koriste taksije i potvrde nose na mobitelima. U pet do ponoći lokal se prazni i to naši gosti znaju, tako da nema prigovora ni posebnih želja, putničkih rundi, ili nešto drugo- ispričala je djelatnica.

Na upit zna li kako će izgledati nove mjere, tvrdi da je nešto vidjela u medijima i da bi se išlo na skraćivanje radnog vremena te smanjivao broj gostiju.

- Naravno da nam to nikako ne bi odgovaralo, jer i ovako teško pokrivamo troškove koji su sve veći. Uz to je i ova obnova koja nam također onemogućava normalan rad. Vjerujem da će nakon obnove Tvrđa izgledati prelijepo, ali je pitanje tko će od nas to dočekati- rekla je o obnovi osječke Tvrđe zbog koje je tom dijelu grada zabranjen pristup motornim vozilima.

Dvije djevojke gošće restorana kažu da se slažu s potezom restorana.

- Biramo takva mjesta ne zbog straha od bolesti, nego kako bismo zaštitili naše starije ukućane- rekle su.

- Najveći problem su noćni i diskoklubovi, gdje je iznimno teško kontrolirati razmak među ljudima. Još se oni pridržavaju broja ljudi u prostoriji, ali razmak je uvijek problematičan. Vlasnici se uglavnom pridržavaju onoga što je propisano, sami se mnogo angažiraju oko toga, jer im je to jedini način da rade i da opstanu u ovoj teškoj situaciji. Zato mi u nadzorima i ne idemo odmah s kažnjavanjima nego upozoravamo na pogreške i savjetujemo što i kako da rade- rekla je inspektorica s kojom su novinari Glasa Slavonije bili u inspekciji, a napomenula je i da se kažnjavaju recidivisti i oni koji ne reagiraju na upozorenja nego učestalo ponavljaju iste pogreške.