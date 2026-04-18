Jedan umirovljenik iz Hrvatske blokiran zbog duga od 118 mil. €

Gostujući u emisiji HRT-a, članica Uprave FINA-e Vinka Ilak i predsjednik udruge Padobran Igor Škrgatić rasvijetlili su stvarnu sliku blokiranih građana u Hrvatskoj. Iako se u javnosti baratalo cifrom od 4,2 milijarde eura duga, iz Financijske agencije (FINA) pojašnjavaju da taj podatak nije točan.

Prema riječima Vinke Ilak, trenutačni dug iznosi oko tri milijarde eura, što je značajan pad u odnosu na 2017. godinu kada je iznosio gotovo šest milijardi. Ipak, početak 2026. donio je blagi porast duga od 3,8 posto, unatoč tome što broj blokiranih osoba nastavlja padati, piše HRT.

- Prije mjera 2018. imali smo 323 tisuće blokiranih građana, a danas ih je 197 tisuća. Jasno je da je broj pao - istaknula je Ilak. Otpis dugova imao je ograničen učinak, ali je kombinacija mjera donijela rezultat, ali cijeli paket mjera doveo je do smanjenja od 125 tisuća građana u blokadi, pojasnila je.

Rekorder za najveći pojedinačni dug je umirovljenik s dugom od 118 milijuna eura. Ilak pojašnjava kako su takvi iznosi nedostižni prosječnom građaninu.

- Riječ je uglavnom o bivšim poduzetnicima i vlasnicima tvrtki koji su jamčili za obveze. Prosječan građanin se ne može zadužiti za takve iznose - zaključuje.

Predsjednik udruge Padobran Igor Škrgatić naglašava da se njegova organizacija ne susreće s takvim ekstremnim slučajevima.

- Nama dolaze ljudi kojima se dogodio život. Ušli su u dugove zbog objektivnih okolnosti i imaju potencijal da ih riješe kroz restrukturiranje ili osobni stečaj. Pokušavam uvesti pojam prezaduženih, jer blokirani su samo jedan dio problema. Postoje ovrhe kod poslodavaca i na mirovinama koje nisu u potpunosti obuhvaćene statistikama - rekao je.

Dodatni problem su tzv. neaktivne ovrhe. Ako tri godine nema naplate i šest mjeseci nema aktivnosti, ovrha se deaktivira. Ali dug ne nestaje, to može dovesti do novog kruga blokada, naglasio je Škrgatić.