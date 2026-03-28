SVE TRAJALO 34 MINUTE

Jedinstveni prizor obišao svijet: Znanstvenici snimili porod kita. 'Najvažniji dan u mojoj karijeri'

Majka, devetnaestogodišnja ženka imena Rounder, rađala je okružena potporom cijele svoje zajednice. Porođaj je, od trenutka kad su se pojavile peraje mladunca, trajao oko 34 minute

U vodama Karipskog mora, znanstvenici su 8. srpnja 2023. zabilježili prizor koji je desetljećima izmicao kamerama: detaljan porođaj kita ulješure u divljini. No, ono što su otkrili nadmašilo je sva očekivanja. Snimka ne prikazuje samo rođenje, već i nevjerojatno složen i koordiniran čin suradnje u kojem su druge ženke, čak i one koje nisu u srodstvu s majkom, djelovale kao svojevrsne primalje.

Tim istraživača iz Projekta CETI, neprofitne organizacije posvećene proučavanju kitova, pratio je jednu ulješuru kad je naišao na veću grupu od 11 jedinki blizu površine. Njihovo neobično mirno ponašanje zaintrigiralo je morskog biologa Shanea Gera. Sat vremena kasnije, mir je prekinut. Voda se uskomešala, a iznenadni oblak krvi obojio je more u crveno.

​- Iskreno, mislio sam da su ih napali predatori. Pomislio sam: 'O, ne. Ovo će biti užasan, grozan, jako loš dan' - rekao je Gero.

ŠOKIRALO TURISTE Tužan prizor: Golemi kit se nasukao u španjolskoj marini! Leš od 6,5 tona izvukli dizalicom
Tužan prizor: Golemi kit se nasukao u španjolskoj marini! Leš od 6,5 tona izvukli dizalicom

Pokazalo se da je to bio jedan od najvažnijih dana u njegovoj karijeri. Dronovi koje su lansirali snimili su cijeli događaj - rođenje novog života. Snimku pogledajte ovdje.

Majka, devetnaestogodišnja ženka imena Rounder, rađala je okružena potporom cijele svoje zajednice. Porođaj je, od trenutka kad su se pojavile peraje mladunca, trajao oko 34 minute. Odmah nakon rođenja, grupa je eksplodirala aktivnošću. Znanstvenici su uočili ključan problem s kojim se suočavaju novorođene ulješure: za razliku od odraslih, one su "negativno plovne", što znači da prirodno tonu. Bez trenutne pomoći, mladunče bi se utopilo.

Tu je na scenu stupila nevjerojatna socijalna struktura kitova. Sve prisutne ženke, čak i one iz druge obiteljske loze koje inače nisu u bliskom kontaktu s majčinom grupom, složno su priskočile u pomoć. Izmjenjivale su se podižući bespomoćno mladunče na površinu kako bi udahnulo, formirajući svojim tijelima neku vrstu pokretne splavi. Ova suradnja među jedinkama koje nisu u izravnom srodstvu iznimno je rijetka u životinjskom svijetu i do sada je detaljno dokumentirana gotovo isključivo kod primata. To sugerira da društvo ulješura počiva na složenijim vezama od same rodbinske povezanosti.

NASUKALA SE ULJEŠURA? VIDEO Misterij na viškoj plaži: 'Beštija je imala šest metara, raspada se'. Javio se i stručnjak
VIDEO Misterij na viškoj plaži: 'Beštija je imala šest metara, raspada se'. Javio se i stručnjak

​- Ponašanje koje vidimo odražava složeno kooperativno društvo koje se ne može objasniti samo s 'u srodstvu ste'. Tu postoji nešto bogatije, društvo u kojem je očekivanje 'pomoći ću ti kako bi i ti meni pomogao' - objasnio je Gero.

Koristeći podvodne mikrofone, tim je zabilježio i promjene u njihovoj vokalnoj komunikaciji, što ukazuje na visoku razinu koordinacije. Grupa je također formirala zaštitni krug, štiteći majku i mladunče od znatiželjnih pilotskih kitova i dupina. Ova opažanja, objavljena u časopisima *Science* i *Scientific Reports*, pružaju jedinstven uvid u ponašanje za koje se vjeruje da ima evolucijske korijene stare više od 30 milijuna godina.*

*uz korištenje AI-ja.
 

