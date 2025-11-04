Obavijesti

News

RAT STIGAO U RUSIJU

Jedna od najvećih rafinerija na svijetu u plamenu. Ukrajinci udarima zatvorili aerodrome

Piše Filip Sulimanec,
Jedna od najvećih rafinerija na svijetu u plamenu. Ukrajinci udarima zatvorili aerodrome
U Volgogradskoj oblasti izbio je požar na električnoj podstanici Frolovskaja u ponedjeljak navečer, 3. studenoga, nakon navodnog napada dronom

Dronovi su tijekom noći pogodili više industrijskih i energetskih postrojenja duboko unutar Rusije, izazvavši požare u rafinerijama i petrokemijskim tvornicama te prouzročivši velike nestanke struje u nekoliko regija, izvijestili su ruski dužnosnici, piše Kyiv Post.

U Volgogradskoj oblasti izbio je požar na električnoj podstanici Frolovskaja u ponedjeljak navečer, 3. studenoga, nakon navodnog napada dronom.

Guverner Andrej Bočarov potvrdio je da je požar izazvao otpad s oborene bespilotne letjelice. Zbog nestanka struje pogođeni su dijelovi grada Frolova i okolnih okruga, a u cijeloj regiji proglašeno je upozorenje na opasnost od dronova. U Kurskoj oblasti više od 16.000 korisnika u okruzima Rilski, Gluškovo i Korenovski ostalo je bez električne energije nakon onoga što je lokalni guverner Aleksandar Hinštejn opisao kao „neprijateljski napad“ na podstanicu. Druga podstanica u selu Belaja također je zahvaćena požarom, zbog čega je sedam naselja ostalo bez struje.

Dalje na istoku, u Baškortostanu, dva drona navodno su napala Sterlitamačku petrokemijsku tvornicu u ranim jutarnjim satima u utorak, 4. studenoga.

PORINULI JE U MORE FOTO Ovo je nova moćna ruska podmornica: Spremna je nositi nuklearno oružje Posejdon!
FOTO Ovo je nova moćna ruska podmornica: Spremna je nositi nuklearno oružje Posejdon!

Guverner Radij Habirov rekao je da su bespilotne letjelice oborene, ali da je otpad prouzročio štetu i djelomični kolaps u postrojenju za pročišćavanje vode. Nije bilo prijavljenih žrtava. Tvornica, dio kemijskog holdinga Roskhim, proizvodi materijale za naftnu, prehrambenu, medicinsku i plastičnu industriju.

U Nižnjenovgorodskoj oblasti napad dronom izazvao je požar u industrijskoj zoni u gradu Kstovu, gdje se nalaze golema rafinerija Lukoil-Nižegorodnaftorgsintez (NORSI) i petrokemijski pogon SIBUR-Kstovo. Zračne luke u Volgogradu, Kazanju, Nižnjekamsku, Nižnjem Novgorodu, Penzi, Samari, Saratovu, Tambovu i Ufi privremeno su obustavile sve dolaske i odlaske.

