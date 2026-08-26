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NOVA SMRT NA CESTAMA

Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Zagrebu! 'Došlo je do sudara auta i motocikla...'

Piše 24sata,
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Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Zagrebu! 'Došlo je do sudara auta i motocikla...'
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Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u Novom Zagrebu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Do nesreće je došlo u 16:55, u Novom Zagrebu, na Sisačkoj cesti.

U teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu poginula je jedna osoba, izvijestila je zagrebačka policija.

Do nesreće je došlo u 16:55, u Novom Zagrebu, na Sisačkoj cesti.

- U prometnoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Jedna osoba je smrtno stradala - navode iz policije.

OGLASILA SE POLICIJA Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Velikoj Gorici: Sudarili se auto i motocikl...
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Velikoj Gorici: Sudarili se auto i motocikl...

Očevidom će se utvrditi detalji ove teške nesreće.

Ranije je u Velikoj Gorici, također u sudaru automobila i motocikla, poginula jedna osoba.

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Komentari 8
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