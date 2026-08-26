Do nesreće je došlo u 16:55, u Novom Zagrebu, na Sisačkoj cesti.
NOVA SMRT NA CESTAMA
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Zagrebu! 'Došlo je do sudara auta i motocikla...'
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U teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu poginula je jedna osoba, izvijestila je zagrebačka policija.
Do nesreće je došlo u 16:55, u Novom Zagrebu, na Sisačkoj cesti.
- U prometnoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Jedna osoba je smrtno stradala - navode iz policije.
Očevidom će se utvrditi detalji ove teške nesreće.
Ranije je u Velikoj Gorici, također u sudaru automobila i motocikla, poginula jedna osoba.
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