Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Zagrebu! 'Došlo je do sudara auta i motocikla...'

U teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu poginula je jedna osoba, izvijestila je zagrebačka policija.

Do nesreće je došlo u 16:55, u Novom Zagrebu, na Sisačkoj cesti.

- U prometnoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Jedna osoba je smrtno stradala - navode iz policije.

Očevidom će se utvrditi detalji ove teške nesreće.

Ranije je u Velikoj Gorici, također u sudaru automobila i motocikla, poginula jedna osoba.