Jednoglasno i uz 257 milijuna dolara: Kennedyjev kulturni centar postaje Trump-Kennedy

Upravni odbor Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy glasao je za preimenovanje centra u Trump-Kennedy centar, objavila je Bijela kuća, a prenosi BBC u četvrtak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:35 Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani | Video: 24sata/Reuters

Glasnogovornica Karoline Leavitt objavila je na društvenim mrežama da je odluka odbora bila jednoglasna i to zahvaljujući "nevjerojatnom radu predsjednika Trumpa tijekom protekle godine za spašavanje zgrade".

Leavitt je također odala počast predsjedniku Johnu F. Kennedyju. "Ovo će biti uistinu sjajan tim još dugo u budućnosti! Zgrada će bez sumnje dosegnuti nove razine uspjeha i raskoši", rekla je.

Taj potez bio mogao biti vrlo kontroverzan, posebno u Washingtonu gdje je taj centar kultna znamenitost otkako je izgrađen i nazvan po Kennedyju.

Ubrzo nakon preuzimanja dužnosti, Donald Trump otpustio je sve članove upravnog odbora centra i zamijenio ih svojim saveznicima, koji su potom glasali da Trump postane predsjednik upravnog odbora.

Predsjednik je osigurao oko 257 milijuna dolara iz kongresnih sredstava za financiranje velikih obnova centra i drugih troškova.

Ideja o nacionalnom centru za izvedbene umjetnosti pokrenuta je 1950-ih. Kad je Kennedy, 35. američki predsjednik, ubijen 1963. godine, centar je nazvan u njegovu čast.