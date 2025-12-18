EU se protivi dezinformiranju: 'Putin, Musk i Trump proglasili rat protiv Unije, X je kažnjen'

EU nizom mjera reagira na prijetnje dezinformacija, inozemnih manipulacija i potkopavanje demokracije, rekao je u četvrtak povjerenik Michael McGrath, odgovarajući na pitanje zastupnice koja smatra da su Vladimir Putin, Donald Trump i Elon Musk „proglasili rat” protiv Unije.

Alexandra Geese, zastupnica zelenih u Europskom parlamentu, u četvrtak je Europskoj komisiji postavila pitanje o tome što ona čini kao odgovor na prijetnje za njezinu demokraciju.

„Putin, Trump i Musk proglasili su rat protiv vas. Žele vas se riješiti. Žele se riješiti svih koji se bore za demokraciju. A za taj cilj imaju moćno oružje: društvene mreže”, poručila je Geese prisutnom povjereniku McGrathu.

Zastupnica je rekla da Musk sustavno umanjuje vidljivost proeuropskim političkim strankama, što odgovara „cenzuri” i predstavlja kršenje slobode izražavanja. S druge strane, najbogatiji čovjek na svijetu 'gura' proruske stranke koje žele uništiti Europsku uniju, tvrdi Njemica.

„Pregršt je dokaza iz Njemačke, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva, a mi želimo da Europska komisija to konačno istraži. X nije jedini: TikTok hrani krajnje desnim sadržajem ljude koji to nisu odabrali”, nastavila je.

Upitala je McGratha bi li demokratski sustav „tolerirao da 80 posto televizijskog prostora pripadne jednoj političkoj stranci?”.

„Zašto onda prihvaćamo da oligarsi društvenih mreža to nameću našim građanima u online svijetu? Zašto prihvaćamo da je cijeli poslovni model društvenih mreža mržnja?”.

McGrath, povjerenik Komisije za demokraciju, pravosuđe, vladavinu prava i zaštitu potrošača, u svom je odgovoru iznio načine na koje njegovo tijelo odgovara na te izazove.

Naveo je Europski štit demokracije, inicijativu Komisije i Parlamenta predstavljenu sredinom studenog, koja se odnosi na niz mjera za osnaživanje i zaštitu demokratskih procesa, te borbu protiv dezinformacija i inozemnog uplitanja.

Ključan je i Akt o digitalnim uslugama jer on obvezuje velike platforme da same umanjuju sustavne rizike za društva i demokracije, rekao je Irac.

Naveo je da je Komisija prije dva tjedna po prvi put kaznila neku platformu zbog kršenja DSA-a. Riječ je o X-u koji je kažnjen s 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o transparentnosti. Druge istrage X-a, ali i drugih platformi, i dalje su u tijeku.

„Takvim odlukama jasno dajemo do znanja: nepoštivanje DSA-a imat će posljedice”, upozorio je povjerenik.

Najavio je da će Komisija stvoriti okvir podrške istraživačkim i akademskim institucijama kako bi provodili neovisne analize o tome kako se šire dezinformacije te koje su njihove posljedice.

Komisija će i osnažiti države članice kako bi štitile integritet svojih izbornih procesa, što će uključivati i odgovorno korištenje umjetne inteligencije tijekom izbora.

McGrath je najavio i osnivanje Europskog centra za otpornost demokracije u kojem će se dijeliti informacije i poticati suradnja članica kako bi se zajedno borile protiv rastućih prijetnji.

U raspravi u četvrtak sudjelovala je i hrvatska zastupnica Sunčana Glavak koja je rekla da velike internetske platforme danas „ne samo da prenose sadržaj – one ga aktivno oblikuju”.

„Algoritmi sustavno nagrađuju polarizaciju, sukob i dezinformacije jer je to ono što donosi klikove, angažman i najvažnije – profit“, upozorila je pučanka.

„Vidjeli smo i konkretne primjere: botove koji manipuliraju javnim prostorom, organizirane kampanje proruskih dezinformacija uoči izbora i ozbiljne indicije da se politički sadržaj na pojedinim platformama selektivno pojačava ili potiskuje“.

Odbacila je da je to pitanje vezano za slobodu govora.

„Sloboda govora nije sloboda algoritama da manipuliraju javnim prostorom i našim sadržajem. Sloboda izražavanja ne znači da vlasnici platformi smiju nevidljivo upravljati političkom vidljivošću“, zaključila je Glavak, pozvavši Komisiju da ne dopusti da Europa prepusti javni prostor algoritmima bez odgovornosti, jer se tako demokracija prepušta manipulaciji.