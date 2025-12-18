Obavijesti

NAKON RUSIJE

Kina stala uz Venezuelu nakon Trumpovih blokada: 'To je jednostrano maltretiranje!'

Kina stala uz Venezuelu nakon Trumpovih blokada: 'To je jednostrano maltretiranje!'
Kina je najveći kupac venezuelske sirove nafte, koja čini otprilike 4% njezinog uvoza, s isporukama u prosincu na putu da u prosjeku premaše 600.000 barela dnevno

Kina se usprotivila onome što je nazvala "jednostranim maltretiranjem" nakon što je Washington naredio blokadu tankera koji ulaze i izlaze iz naftom bogate Venezuele, ali nije točno rekla kako će pomoći toj južnoameričkoj zemlji niti hoće li ponuditi utočište njezinom vođi. Ranije ovog tjedna američki predsjednik Donald Trump naredio je potpunu blokadu svih sankcioniranih tankera s naftom koji pokušaju napustiti venezuelanske vode, kao i onih koji dolaze, dok Washington gomila trupe i ratne brodove u regiji.

Kina je najveći kupac venezuelske sirove nafte, koja čini otprilike 4% njezinog uvoza, s isporukama u prosincu na putu da u prosjeku premaše 600.000 barela dnevno.  Peking se protivi svim oblicima "jednostranog maltretiranja" i podržava zemlje u zaštiti vlastitog suvereniteta i nacionalnog dostojanstva, rekao je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi venezuelskom kolegi Yvanu Gilu u telefonskom razgovoru u srijedu.

Wang nije imenovao Sjedinjene Države ili Trumpa u službenom priopćenju o pozivu. Wang također nije detaljnije objasnio oblik ili opseg podrške koju bi Kina mogla ponuditi Venezueli, s kojom je Peking prethodno rekao da je sklopio čvrsto prijateljstvo. Trump tvrdi da SAD vrši pritisak na glavni izvor prihoda Venezuele radi obračuna s terorizmom, krijumčarenjem droge i trgovinom ljudima.

Prošli tjedan, američka obalna straža zaplijenila je tanker s naftom kod obale Venezuele. Predsjednik Nicolas Maduro tvrdi da SAD žele resurse sirove nafte te zemlje OPEC-a te da je gomilanje vojske namijenjeno njegovom svrgavanju. U intervjuu za Politico, Trump je rekao da su Madurovi dani "odbrojani".

Godinama je Kina Venezueli produžavala kreditne linije u okviru sporazuma o zajmovima za naftu. Na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Moskvi ove godine, Maduro je rekao Xiju da se Venezuela raduje proširenju suradnje u trgovini i energetici. Istodobno, Peking ulaže intenzivne napore kako bi koegzistirao sa SAD-om, svojim najvažnijim trgovinskim partnerom.

Nakon mjeseci žestokog spora oko trgovine i carina, Trump i Xi u listopadu su uspjeli postići konsenzus o tome kako rješavati trnovita trgovinska pitanja. Kina kaže da se protivi svim djelima koja krše Povelju UN-a ili zadiru u suverenitet i sigurnost drugih zemalja.

- Kina vjeruje da međunarodna zajednica razumije i podržava stav Venezuele u obrani njezinih legitimnih prava i interesa - rekao je Wang.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na deeskalaciju napetosti, tražeći od SAD-a i Venezuele da poštuju svoje obveze prema međunarodnom pravu, uključujući Povelju UN-a i sve druge primjenjive pravne okvire za zaštitu mira u regiji. Predsjednici Meksika i Brazila također su pozvali na suzdržanost i dijalog.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, u telefonskom pozivu Maduru prošli tjedan, „ponovno je potvrdio svoju podršku politici vlade N. Madura, usmjerenoj na zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta suočenih s rastućim vanjskim pritiskom“.

