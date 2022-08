Jesen će malo pričekati: Stiže nam novo zatopljenje i sunce, ali ne spremajte još kišobrane

U unutrašnjosti će prevladavati oblačno uz mjestimičnu kišu, no poslijepodne se očekuje raskidanje naoblake, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak.

Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a uz više oblaka na sjeveru će lokalno pasti malo kiše, u Dalmaciji i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu uglavnom od 20 do 25, na Jadranu između 26 i 30 °C.

Za određene regije je danas iznad i žuti meteoalarm zbog vjetra - Kvarner, Velebitski kanal, sjevernu Dalmaciju te Rijeku i okolicu.

DHMZ već za sutra prognoza ništa ljepše i sunčanije vrijeme.

- Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano i uglavnom suho. U unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice uz malo kiše, no bit će i sunčanih razdoblja. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 15 do 19, na Jadranu između 21 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 u unutrašnjosti, uz obalu od 28 do 31 °C - prognoza je za srijedu.

Rast temperature predviđa se i do kraja tjedna, no ne i stabilnije vrijeme.

- U unutrašnjosti promjenljivo, mjestimice s kišom ili pljuskovima uz postupan porast temperature zraka. Na Jadranu pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće tek ponegdje uz mogućnost rijetkih pljuskova. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak - prognoza je DHMZ-a do petka.

