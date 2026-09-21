Jesenski ugođaj sve bliže: Stižu nam svježija jutra, bura i kiša...

U utorak nas očekuje raznoliko vrijeme s pretežno sunčanim uvjetima na Jadranu, dok će u unutrašnjosti biti djelomice oblačno uz mogućnost kiše. Temperatura će se kretati od 7 do 27 stupnjeva, a vjetrovi će varirati od umjerenih do jakih udara.
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U utorak nas očekuje razmjerno vjetrovito i svježije vrijeme. Na Jadranu i uz njega bit će pretežno sunčano, dok će u središnjim i istočnim krajevima biti djelomice sunčano. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća kiša ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na istoku puhati sjeverozapadnjak, lokalno s jakim udarima.
Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito podno Velebita.
Jutarnje temperature kretat će se od 7 do 12 stupnjeva, dok će na Jadranu biti između 15 i 20. Najviše dnevne temperature bit će od 17 do 22, a na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
U nastavku tjedna očekuje se pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme. U srijedu će na kopnu biti uglavnom slab vjetar, dok će u Slavoniji puhati umjeren sjeverozapadnjak.
Na Jadranu će u srijedu puhati umjerena do jaka bura, koja će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.
Promjena stiže u četvrtak. U drugom dijelu dana sa sjevera će prolazno stići jače naoblačenje i kiša, a na Jadranu su mogući i izraženiji pljuskovi.
U četvrtak će na Jadranu zapuhati umjeren jugozapadnjak i jugo, dok će u petak ponovno jačati bura. Na kopnu će u petak puhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.
Jutra će biti razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti. Tijekom dana i dalje će biti toplo, no u petak se na Jadranu očekuje pad temperature.
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