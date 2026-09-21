PROGNOZA Zbog jake bure su izdali alarm za cijeli Jadran! Evo gdje je moguća danas i kiša

Danas nas diljem zemlje očekuje promjenjivo vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, bit će djelomice sunčano s povremenom, mjestimice i povećanom naoblakom. Iako će većinu dana prevladavati suho, lokalno je moguća vrlo slaba kiša, dok se u drugom dijelu dana na jugu zemlje ne isključuje ni poneki kratkotrajni pljusak.

Vjetar će biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku zemlje povremeno i sjeverozapadni, s jakim udarima. Na Jadranu će dominirati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari, dok će u Dalmaciji još prijepodne puhati umjeren sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 20 i 25 °C, dok će na Jadranu biti znatno toplije, s najvišim vrijednostima između 27 i 30 °C. U Zagrebu se očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 °C.

Foto: DHMZ

U nastavku dana savjetuje se oprez zbog jakog vjetra, posebice na Jadranu i u podvelebitskom području gdje su mogući olujni udari bure. Iako nas očekuju i sunčana razdoblja, ne zaboravite na mogućnost kratkotrajnih pljuskova, osobito ako putujete prema jugu zemlje.

*uz korištenje AI-ja