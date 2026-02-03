Jeste li ga vidjeli? Ante (19) nestao je u utorak u Splitu

Splitska policija izvijestila je kako je u utorak u Splitu nestao Ante Samardžić (19). Policija navodi kako je Ante visok oko 185 cm, da ima smeđu kosu, te da je u trenutku nestanka bio odjeven u tamne jeans hlače, a imao je i modri ruksak s oznakom nogometnog kluba "Manchester City".

Foto: nestali.gov.hr

Pod okolnosti nestanka, policija navodi, kako se udaljio s mjesta prebivališta.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - rekli su iz policije.