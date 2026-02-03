Obavijesti

News

POLICIJA TRAŽI POMOĆ

Jeste li ga vidjeli? Ante (19) nestao je u utorak u Splitu

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192, rekla je policija...

Splitska policija izvijestila je kako je u utorak u Splitu nestao Ante Samardžić (19). Policija navodi kako je Ante visok oko 185 cm, da ima smeđu kosu, te da je u trenutku nestanka bio odjeven u tamne jeans hlače, a imao je i modri ruksak s oznakom nogometnog kluba "Manchester City".

OTKRILI DETALJE Ubojicu iz Slovenije nakon dva dana potrage našli u Vrbovskom
Ubojicu iz Slovenije nakon dva dana potrage našli u Vrbovskom

Pod okolnosti nestanka, policija navodi, kako se udaljio s mjesta prebivališta. 

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - rekli su iz policije.

