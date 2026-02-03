Obavijesti

OTKRILI DETALJE

Ubojicu iz Slovenije nakon dva dana potrage našli u Vrbovskom

Piše Luka Safundžić,
Foto: Davor Javorović/Pixsell, Policija.si

Nakon pucnjave u Bojancima pobjegao preko granice, uhvatila ga hrvatska policija...

Dva dana nakon krvavog obračuna u stambenoj zgradi na području Bojanaca, priča koja je potresla Sloveniju dobila je svoj nastavak, osumnjičeni 44-godišnji muškarac uhićen je u Hrvatskoj, na području Primorsko-goranske županije. Sve je započelo u subotu navečer, kada je črnomeljska policija zaprimila dojavu o nasilju i tučnjavi u jednoj stambenoj zgradi, javlja 24ur.

Zbog ozbiljnosti situacije na teren je upućen veći broj policajaca, uključujući i pripadnike specijalne policijske jedinice. Po dolasku, policija je u zgradi zatekla mrtvog muškarca, dok je osumnjičenik već bio u bijegu. Prema dosad utvrđenim okolnostima, žrtva je tog poslijepodneva s obitelji došla u posjet sestri. Oko 18 sati kući se vratio 44-godišnji Borislav Bojanić, navodno nakon lova s prijateljima. Svi sudionici događaja navodno su bili pod utjecajem alkohola. Nakon odlaska lovaca, obiteljska rasprava ubrzo je prerasla u ozbiljan sukob.

Osumnjičenik se nakratko povukao na odmor, no oko 20.30 sati vratio se u dnevni boravak, gdje je svađa ponovno eskalirala. U stanju bijesa popeo se na kat kuće, a za njim je krenuo njegov odrasli sin. Sin je tada primijetio da se otac zaključao u sobu te čuo zvuk punjenja metaka u spremnik.

Kada je 44-godišnjak izašao iz sobe, u rukama je držao pištolj. Sin ga je pokušao spriječiti, a prvi hitac ispaljen je u strop. U pokušaju da ga razoruža, došlo je do fizičkog sukoba, a u tom trenutku na kat se popela i 43-godišnja žrtva kako bi pomogla mladiću. Unatoč tome, osumnjičenik je uspio ispaliti još dva hica, jedan je pogodio muškarca u prsa i bio je smrtonosan.

Nakon pucnjave, osumnjičenik je pobjegao iz kuće, dok je njegov sin uspio uzeti oružje. Policija je na mjestu događaja zaplijenila više komada vatrenog oružja i streljiva te odmah pokrenula intenzivnu potragu koja se ubrzo proširila i izvan granica Slovenije.

Nakon dva dana bijega, osumnjičeni 44-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Hrvatskoj. Kako je priopćila Policijska uprava primorsko-goranska, policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko uhitili su ga jučer, 2. veljače, na području Vrbovskog.

Za muškarcem je bio raspisan europski uhidbeni nalog na zahtjev Okružnog suda u Novom Mestu, zbog kaznenog postupka vezanog uz kazneno djelo ubojstva. Po dovršetku policijskog postupanja, uhićenik je predan pritvorskom nadzorniku.

