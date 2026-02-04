Obavijesti

provjerite frižidere

Jeste li je kupili? Opoziv kobasice zbog rizika za zdravlje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pexels

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na njega...

Admiral

Državni inspektorat (DIRH) obavijestio je u srijedu da Obrt Kalinski iz opreza opoziva proizvod Polutrajna kobasica - Mesni narezak zbog mogućeg sadržaja alergena glutena u proizvodu, no osobe koje nisu osjetljive na taj alergen, proizvod mogu i dalje upotrebljavati.

Riječ je o proizvodu Polutrajna kobasica - Mesni narezak, LOT 20251223, s rokom upotrebe do 23. veljače 2026. Proizvođač je Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, a zemlja podrijetla Hrvatska.

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na njega, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja, naveo je DIRH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima.

