Policija traga za Leom Paveli (12) i poziva građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije
POLICIJA JU TRAŽI
Jeste li ju vidjeli? Nestala 12-godišnja djevojčica iz Splita
Policija traga za 12-godišnjom djevojčicom koja je nestala u Splitu u subotu, 24. siječnja, navodi se u na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.
Riječ je o hrvatskoj državljanki Lei Paveli s prebivalištem u Splitu visokoj oko 160 centimetara.
Nestanak se vodi u PU splitsko- dalmatinskoj.
Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj djevojčici da se jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.
