POLICIJA TRAŽI POMOĆ

Jeste li vidjeli Martina? Gubi mu se trag u Kutini, traži ga obitelj

Jeste li vidjeli Martina? Gubi mu se trag u Kutini, traži ga obitelj
Foto: Nestali.hr

Ukoliko ste vidjeli ovu osobu ili posjedujete informacije o nestaloj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije možete dostaviti i putem stranice nestali.gov.hr

Martin Markulin (28) nestao je 10. siječnja na području Kutine. Visok je 170 centimetara, broj stopala mu je 42. Ima crnu kosu, smeđe oči, ovalno lice. U trenutku nestanka imao je tamne traperice, tamnu jaknu i tenisice. Mršave je građe. 

Traže ga obitelj i prijatelji.

Foto: Nestali.hr

