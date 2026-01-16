Ukoliko ste vidjeli ovu osobu ili posjedujete informacije o nestaloj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije možete dostaviti i putem stranice nestali.gov.hr
POLICIJA TRAŽI POMOĆ
Jeste li vidjeli Martina? Gubi mu se trag u Kutini, traži ga obitelj
Čitanje članka: < 1 min
Martin Markulin (28) nestao je 10. siječnja na području Kutine. Visok je 170 centimetara, broj stopala mu je 42. Ima crnu kosu, smeđe oči, ovalno lice. U trenutku nestanka imao je tamne traperice, tamnu jaknu i tenisice. Mršave je građe.
Traže ga obitelj i prijatelji.
Ukoliko ste vidjeli ovu osobu ili posjedujete informacije o nestaloj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije možete dostaviti i putem stranice nestali.gov.hr
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+