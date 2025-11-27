Obavijesti

PREPOZNAJETE LI GA?

Jeste li vidjeli ovog muškarca? Traži ga zagrebačka policija!

Jeste li vidjeli ovog muškarca? Traži ga zagrebačka policija!
Foto: PU Zagrebačka/Canva

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192, poručuju iz zagrebačke policije...

Zagrebačka policija zatražila je pomoć javnosti u identificiranju nepoznatog muškarca. Riječ je o slučaju koji potječe od ovog ljeta, iz sredine kolovoza...

- U srijedu 13. kolovoza na području grada Zagreba, nepoznati su počinitelji počinili kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu ženske osobe starije životne dobi. Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu - objavila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.

Foto: PU zagrebačka
Riječ je o muškoj osobi, nižeg rasta i slabije tjelesne građe. Na fotografijama ima bijelu majicu, plave hlače i bijelu šiltericu.

Foto: PU zagrebačka

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.
Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr - pišu iz policije.

