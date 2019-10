Jesu li HDZ i HNS pogodovali Vrdoljaku za luksuzne stanove?

Podrška višemilijunskim investicijama poput ove u gradu Splitu svakako mora biti i javni interes kotara, grada i svih njegovih građana. Tražimo da se kod gradskog vijeća Splita zauzmete za izuzimanje zabrane izvođenja radova na predmetnoj lokaciji za predmetni projekt.

Dio je to dopisa koje je HNS-ov Klement Bašić u travnju poslao vijećnicima splitskog kotara Žnjan. Bašić je i nahvalio projekt 10 luksuznih stanova koje preko tvrtke Sunčani Žnjan gradi sa stranačkim šefom Ivanom Vrdoljakom. Prema prodajnoj cijeni, zgrada nedaleko od plaže vrijedi oko 16,4 milijuna kuna.

Tvrtki Bašića i Vrdoljaka je kraju odobreno da mogu raditi i preko ljeta kada inače traje zabrana radova u Splitu. Ključno je što je na to odobrenje pristao kotar Žnjan. A u njemu vlast drži HDZ i HNS. Štoviše, upravo Bašić se natjecao i pobijedio na kotarskim izborima na Žnjanu, ali je mjesto u kotarskoj vijećnici prepustio svom kolegi. U suprotnom bi bio u situaciji da kao investitor piše vijeću da mu nešto odobri, a onda kao političar o tome glasa, što je čisti sukob interesa. Kotar Žnjan je većinom glasova, tri HDZ-ova i jednog HNS-ovog vijećnika, pristao na izuzetak od zabrane radova. Odluka je, sukladno proceduri, poslana zatim gradskom vijeću Splita, a oni su u konačnici odobrili radove tijekom ljeta.

Osim toga, prva točka HNS-ova programa na kotarskim izborima je bila rekonstrukcija i uređenje ulice Put Žnjana koja prolazi tik pored zgrade koju gradi tvrtka Bašića i Vrdoljaka.

Oporbeni vijećnik stranke Pametno Sani Marešić je glasao protiv odobrenja gradnje tijekom ljeta i za tvrtku Sunčani Žnjan i potvrdio nam je da je četvero vijećnika koalicije HDZ-HNS dalo zeleno svjetlo.

- HNS-a ranije nije bilo u kotarskoj politici. Pojavili su se dva mjeseca prije izbora sa svojim programom i jako se trudili i angažirali u kotaru. Možda i ovaj privatni interes opravdava taj veliki trud stranke – kaže nam Marešić.

No, Klement Bašić nudi sasvim drugačije viđenje ove priče i žestoko negira da su ili on ili stranka radili primarno za njegov interes. I tu ima dva argumenta.Svim investitorima koji su tražili radove preko ljeta je to odobreno, a ne samo tvrtki Sunčani Žnjan. Da su odobrenje dobili i ostali investitori, potvrdila nam je i predsjednica Pametnog Marijana Puljak koja kaže da su bili protiv jer je apsurdno da postoji odluka o zabrani radova tijekom ljeta, a svi koji žele graditi dobiju izuzetak. Bašić također isteče da je ulica Put Žnjana u tako lošem stanju da se mora rekonstruirati bez obzira na njihovu investiciju, a za to su se zalagali i iz stranke Pametno. Ulica jeste u groznom stanju i uz uski kolnik je uprava Splita dozvolila brojne stanove i izgradnju iako nije prije toga napravila nužno proširenje i infrastrukturu.

- Što se tiče moje dozvole za red ljeti, svi koji su predali zahtjev za rad, odlukom Gradskog vijeća su je i dobili, pa tako i ja. Bila su još dva investitora osim mene. Što se tiče ulice Put Žnjana, u predizbornoj kampanji HNS se posebno zalagao za tu ulicu jer je u užasnom stanju bez nogostupa, neasfaltirana i bez bilo kakve infrastrukture. Velikom većinom ulice auto može proći samo u jednom smjeru i na istoj je nedavno stradala jedna djevojčica. Za rekonstrukciju te ulice osim HNS-a zalagali su se i kandidati HDZ-a, Pametnog te ostale liste – odgovorio nam je pisano Bašić.

Sam Bašić je nakon izbora uvjetovao suradnju s HDZ-om rekonstrukcijom i te ulice, ali iz predizbornih izjava je zaista vidljivo da su i iz stranke Pametno poručivali da se ulica mora napraviti. Ulica je i godinu nakon tih izbora još u lošem stanju jer nije riješen otkup zemljišta.

Foto: Patrik Macek/Pixsell, Milan Sabic/Pixsell

SMS-om nam se javio i sam Ivan Vrdoljak. Smatra da oporba u kotaru bez ikakvog razloga radi hajku i štetu tvrtki koja plaća poreze i potpuno legalno gradi. Poručio je i da predsjednica stranke Pametno živi na Žnjanu, kao i njihovi vijećnici, pa ironično zaključio da onda ispada da su HNS i Pametno u poslovnom partnerstvu.

- Umjesto da se napravi priča kako izgledaju ceste u Splitu, radi se priča kako se to ne smije raditi jer je Vrdoljak jedan od 30 na toj cesti. Pa što je to? - reagirao je Vrdoljak.