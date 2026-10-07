JEZA Bračni par vodio agenciju za surogat majčinstvo: 14 djece zlostavljali, snimke sve šokirale

Vlasti u Kaliforniji otkrile su zastrašujući slučaj zlostavljanja u kojem je bračni par optužen za mučenje četrnaestero djece. Slučaj je razotkrio tamnu stranu industrije surogatstva, a detalji iz luksuzne vile u predgrađu Los Angelesa ostavili su istražitelje u potpunom šoku. Policija u Los Angelesu uhitila je u utorak šezdeset i šestogodišnjeg Guojuna Xuana i njegovu trideset i devetogodišnju suprugu Silviju Zhang. Par se suočava s teškim optužbama koje uključuju urotu radi počinjenja zlostavljanja djece te zastrašivanje svjedoka. Tijekom pretresa njihove velike vile u Arcadii, mirnom predgrađu Los Angelesa, istražitelji su pronašli djecu koja su živjela u nezamislivim uvjetima, piše RTL.de.

Bračni par vodio je agenciju za surogat majčinstvo, no brojna djeca rođena na taj način navodno su zadržali za sebe. Oboje su se na sudu izjasnili da nisu krivi za zločine koji im se stavljaju na teret. Tužitelji su zatražili iznimno visoku jamčevinu od sto milijuna dolara za svakoga, ističući ozbiljnost situacije i veliki rizik od bijega.

Foto: ABC7/YouTube

Uz djecu pronađenu u vili, vlasti su locirale još šestero djece povezane s ovim parom na drugim lokacijama. Sva djeca hitno su predana nadležnim službama za mlade kako bi im se osigurala potrebna skrb i psihološka zaštita. Policija trenutno provodi opsežnu istragu kako bi se utvrdio točan broj žrtava i rasvijetlili svi detalji ovog strašnog slučaja.

Snimke zlostavljanja i uloga dadilja

Okružni tužitelj Nathan Hochman opisao je cijelu situaciju izuzetno potresnim riječima tijekom nedavnog obraćanja medijima. Naglasio je kako prizori iz doma optuženog para nadilaze sve što su istražitelji do sada vidjeli u svojoj karijeri. Javnost je s pravom ostala zgrožena iznesenim detaljima sustavnog maltretiranja.

​- Ovo je bila prava kuća strave. Prizori koje smo zatekli na snimkama doista se teško mogu opisati riječima. Radimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali pravdu za svako oštećeno dijete - izjavio je Hochman.

A 66-year-old man and 39-year-old woman are charged with abusing at least 14 surrogate-born children, some as young as 2 months-- at an Arcadia mansion where they all lived. Click the link to read the full press release. https://t.co/X6BT3JMOw6 #LADAOffice #DAHochman #Arcadia https://t.co/APCRLUWQXN — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) October 6, 2026

Prema nalazima istrage, djeca su bila podvrgnuta ekstremno strogom odgoju i redovito su kažnjavana fizičkim nasiljem. Par je zaposlio šest dadilja koje su dobile izravne upute da djecu discipliniraju batinama. Trideset i dvije nadzorne kamere postavljene diljem vile zabilježile su stravične trenutke u kojima dadilje udaraju mlade žrtve štapovima i cipelama.

Foto: ABC7/YouTube

Par je nesmetano nadgledao zlostavljanje putem video nadzora, a djecu su kasnije tjerali da lažu policiji o onome što se događalo iza zatvorenih vrata. Jedna od dadilja, Chunmei Li, službeno je optužena za nanošenje tjelesnih ozljeda djetetu. Vlasti vjeruju kako je ona u međuvremenu pobjegla u Kinu te policija aktivno traga za njom.

Sumnje liječnika i manjkavosti sustava

Prvi znakovi da se u obitelji događa nešto sumnjivo pojavili su se još u svibnju prošle godine. Tada je Silvia Zhang dovela dvomjesečnog dječaka u bolnicu s teškim ozljedama glave. Roditelji su tada tvrdili da je dojenče sasvim slučajno palo iz kreveta, no medicinsko osoblje odmah je posumnjalo u tu priču. Liječnici su pravovremeno obavijestili nadležne institucije o mogućem zlostavljanju, što je naposljetku pokrenulo višemjesečnu istragu.

Ovaj šokantni slučaj otvorio je brojna pitanja o regulaciji industrije surogatstva, posebno u Kaliforniji koja slovi za državu s vrlo jasnim pravilima. Iako tamošnji zakoni zahtijevaju službene ugovore i pravne zastupnike za obje strane prije prijenosa embrija, pokazalo se da sustav ima ozbiljne rupe. Određena istraživanja pokazuju da brojnim agencijama nedostaje osnovna provjera pozadine budućih roditelja.

Stručnjaci sve češće upozoravaju na opasan trend uzgoja surogata, gdje pojedinci istovremeno angažiraju više žena za nošenje trudnoće. Zbog rastućeg fertilitetnog turizma, mnogi parovi putuju u Sjedinjene Američke Države kako bi iskoristili liberalnije zakone, što stvara globalno tržište podložno ozbiljnim zloupotrebama. Građani sada traže stroži nadzor nad agencijama kako bi se zaštitila dobrobit najranjivijih.