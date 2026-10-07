Obavijesti

News

Komentari 0
KUĆA STRAVE U SAD-U

JEZA Bračni par vodio agenciju za surogat majčinstvo: 14 djece zlostavljali, snimke sve šokirale

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
JEZA Bračni par vodio agenciju za surogat majčinstvo: 14 djece zlostavljali, snimke sve šokirale
2
Foto: ABC7/YouTube
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sva djeca hitno su predana nadležnim službama za mlade kako bi im se osigurala potrebna skrb i psihološka zaštita. Policija trenutno provodi opsežnu istragu kako bi se utvrdio točan broj žrtava i rasvijetlili svi detalji

Vlasti u Kaliforniji otkrile su zastrašujući slučaj zlostavljanja u kojem je bračni par optužen za mučenje četrnaestero djece. Slučaj je razotkrio tamnu stranu industrije surogatstva, a detalji iz luksuzne vile u predgrađu Los Angelesa ostavili su istražitelje u potpunom šoku. Policija u Los Angelesu uhitila je u utorak šezdeset i šestogodišnjeg Guojuna Xuana i njegovu trideset i devetogodišnju suprugu Silviju Zhang. Par se suočava s teškim optužbama koje uključuju urotu radi počinjenja zlostavljanja djece te zastrašivanje svjedoka. Tijekom pretresa njihove velike vile u Arcadii, mirnom predgrađu Los Angelesa, istražitelji su pronašli djecu koja su živjela u nezamislivim uvjetima, piše RTL.de. 

PROCURILI SPISI UZNEMIRUJUĆE Andrew Tate pod istragom zbog porno snimki sa životinjama! Konj, jegulja...
UZNEMIRUJUĆE Andrew Tate pod istragom zbog porno snimki sa životinjama! Konj, jegulja...

Bračni par vodio je agenciju za surogat majčinstvo, no brojna djeca rođena na taj način navodno su zadržali za sebe. Oboje su se na sudu izjasnili da nisu krivi za zločine koji im se stavljaju na teret. Tužitelji su zatražili iznimno visoku jamčevinu od sto milijuna dolara za svakoga, ističući ozbiljnost situacije i veliki rizik od bijega.

Foto: ABC7/YouTube

Uz djecu pronađenu u vili, vlasti su locirale još šestero djece povezane s ovim parom na drugim lokacijama. Sva djeca hitno su predana nadležnim službama za mlade kako bi im se osigurala potrebna skrb i psihološka zaštita. Policija trenutno provodi opsežnu istragu kako bi se utvrdio točan broj žrtava i rasvijetlili svi detalji ovog strašnog slučaja.

Snimke zlostavljanja i uloga dadilja

Okružni tužitelj Nathan Hochman opisao je cijelu situaciju izuzetno potresnim riječima tijekom nedavnog obraćanja medijima. Naglasio je kako prizori iz doma optuženog para nadilaze sve što su istražitelji do sada vidjeli u svojoj karijeri. Javnost je s pravom ostala zgrožena iznesenim detaljima sustavnog maltretiranja.

​- Ovo je bila prava kuća strave. Prizori koje smo zatekli na snimkama doista se teško mogu opisati riječima. Radimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali pravdu za svako oštećeno dijete - izjavio je Hochman.

Prema nalazima istrage, djeca su bila podvrgnuta ekstremno strogom odgoju i redovito su kažnjavana fizičkim nasiljem. Par je zaposlio šest dadilja koje su dobile izravne upute da djecu discipliniraju batinama. Trideset i dvije nadzorne kamere postavljene diljem vile zabilježile su stravične trenutke u kojima dadilje udaraju mlade žrtve štapovima i cipelama.

Foto: ABC7/YouTube

Par je nesmetano nadgledao zlostavljanje putem video nadzora, a djecu su kasnije tjerali da lažu policiji o onome što se događalo iza zatvorenih vrata. Jedna od dadilja, Chunmei Li, službeno je optužena za nanošenje tjelesnih ozljeda djetetu. Vlasti vjeruju kako je ona u međuvremenu pobjegla u Kinu te policija aktivno traga za njom.

Sumnje liječnika i manjkavosti sustava

Prvi znakovi da se u obitelji događa nešto sumnjivo pojavili su se još u svibnju prošle godine. Tada je Silvia Zhang dovela dvomjesečnog dječaka u bolnicu s teškim ozljedama glave. Roditelji su tada tvrdili da je dojenče sasvim slučajno palo iz kreveta, no medicinsko osoblje odmah je posumnjalo u tu priču. Liječnici su pravovremeno obavijestili nadležne institucije o mogućem zlostavljanju, što je naposljetku pokrenulo višemjesečnu istragu.

Ovaj šokantni slučaj otvorio je brojna pitanja o regulaciji industrije surogatstva, posebno u Kaliforniji koja slovi za državu s vrlo jasnim pravilima. Iako tamošnji zakoni zahtijevaju službene ugovore i pravne zastupnike za obje strane prije prijenosa embrija, pokazalo se da sustav ima ozbiljne rupe. Određena istraživanja pokazuju da brojnim agencijama nedostaje osnovna provjera pozadine budućih roditelja.

Stručnjaci sve češće upozoravaju na opasan trend uzgoja surogata, gdje pojedinci istovremeno angažiraju više žena za nošenje trudnoće. Zbog rastućeg fertilitetnog turizma, mnogi parovi putuju u Sjedinjene Američke Države kako bi iskoristili liberalnije zakone, što stvara globalno tržište podložno ozbiljnim zloupotrebama. Građani sada traže stroži nadzor nad agencijama kako bi se zaštitila dobrobit najranjivijih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...
TRAGEDIJA

U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Prva žrtva Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'
NE ZNA SE IZVOR

Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026