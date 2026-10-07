UZNEMIRUJUĆE Andrew Tate pod istragom zbog porno snimki sa životinjama! Konj, jegulja...

Novi sudski dokumenti vezani uz pokušaj izručenja Andrewa Tatea iz SAD-a u Ujedinjeno Kraljevstvo otvorili su niz posebno mučnih optužbi. Britanske vlasti, prema tim podnescima, tvrde da su na njegovim uređajima pronašli ekstremnu pornografiju, uključujući snimke sa životinjama, te sadržaj koji se odnosi na maloljetnike. Tate i njegov brat Tristan sve navode negiraju, a postupak izručenja trenutačno osporavaju iz pritvora u Miamiju.

Dokumenti koji su dospjeli u javnost dio su velikog spisa povezanog s britanskim zahtjevom da se Andrew Tate izruči iz Sjedinjenih Država. Upravo se u toj fazi, dok se odvija borba oko izručenja, pojavljuju i najdetaljniji opisi onoga što tužiteljstvo tvrdi da je pronašlo ili rekonstruiralo.

Prema navodima koje je objavio TMZ u tekstu o sudskim dokumentima, spis sadrži tvrdnje o posjedovanju “ekstremne pornografije” i materijala koji uključuju maloljetnike. Riječ je o optužbama koje se u dokumentima navodno navode kao dio šireg kaznenog slučaja.

Ujedinjeno Kraljevstvo formalno je zatražilo izručenje u rujnu, a braća Tate u međuvremenu se nalaze u Miamiju, gdje osporavaju predaju britanskim vlastima.

Najšokantniji dio novih navoda odnosi se na tvrdnju da je Andrew Tate posjedovao eksplicitne sadržaje koji prikazuju seksualne činove s živim životinjama. Britanske vlasti, prema sudskim podnescima, navodno govore o snimkama s konjem i jeguljom.

U istom kontekstu spominju i druge oblike ekstremne pornografije, za koje tvrde da prikazuju činove koji bi mogli uzrokovati ozbiljne ozljede genitalija. Dokumenti to navodno navode kao dodatni element optužbi, ne kao izdvojenu epizodu.

TMZ navodi da su te tvrdnje dio šireg materijala koji su britanski istražitelji uključili u zahtjev za izručenje i povezane postupke. Cijeli prikaz tih navoda objavljen je u TMZ-jevom tekstu o novim optužbama iz sudskih dokumenata.

U sudskim dokumentima se, prema istim izvorima, Andrewu Tateu na teret stavlja i izrada te posjedovanje većeg broja vulgarnih slika i videozapisa maloljetne osobe. To se u podnescima opisuje kao “deseci” sadržaja.

Kao jedan od primjera navodi se video u kojem je Tate navodno na krevetu s djevojkom za koju vjeruju da je imala sedamnaest godina. U opisu stoji da nosi donje rublje, ljubi ga po vratu, a u kadar potom ulazi i druga odrasla žena.

Tu se dodatno problematizira i pitanje svijesti o dobi. Tužitelji, kako se navodi, tvrde da poruke upućuju na to da je Tate znao da je djevojka maloljetna, uključujući i komunikaciju u kojoj navodno spominje moguće pravne probleme upravo zbog njezine dobi.

Širi okvir: teže optužbe i spor oko izručenja

Ove nove tvrdnje nisu jedini dio slučaja koji britanske vlasti vode protiv Tatea. U istim dokumentima i izvještajima spominju se i optužbe za silovanje, napad, trgovinu ljudima, kontroliranje prostitucije radi zarade te posjedovanje ekstremne pornografije.

Prema sažecima dostupnima u izvještajima koji prate slučaj, britansko tužiteljstvo Andrewa Tatea tereti za ukupno 42 kaznena djela, dok se Tristan Tate suočava sa sedamnaest optužbi. Obojica negiraju optužbe.

Njihov odvjetnik u postupku izručenja, prema navodima, tvrdi da je pokušaj izručenja nepravedan jer su identiteti osoba koje ih optužuju u britanskim dokumentima zacrnjeni, odnosno nisu otkriveni obrani u punom opsegu. Braća su, u međuvremenu, i dalje u pritvoru u Miamiju dok se odlučuje o daljnjim koracima u postupku.

*uz korištenje AI-ja