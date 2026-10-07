Obavijesti

News

Komentari 2
PROCURILI SPISI

UZNEMIRUJUĆE Andrew Tate pod istragom zbog porno snimki sa životinjama! Konj, jegulja...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
UZNEMIRUJUĆE Andrew Tate pod istragom zbog porno snimki sa životinjama! Konj, jegulja...
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ove nove tvrdnje nisu jedini dio slučaja koji britanske vlasti vode protiv Tatea. U istim dokumentima i izvještajima spominju se i optužbe za silovanje, napad, trgovinu ljudima, kontroliranje prostitucije radi zarade

Novi sudski dokumenti vezani uz pokušaj izručenja Andrewa Tatea iz SAD-a u Ujedinjeno Kraljevstvo otvorili su niz posebno mučnih optužbi. Britanske vlasti, prema tim podnescima, tvrde da su na njegovim uređajima pronašli ekstremnu pornografiju, uključujući snimke sa životinjama, te sadržaj koji se odnosi na maloljetnike. Tate i njegov brat Tristan sve navode negiraju, a postupak izručenja trenutačno osporavaju iz pritvora u Miamiju.

Dokumenti koji su dospjeli u javnost dio su velikog spisa povezanog s britanskim zahtjevom da se Andrew Tate izruči iz Sjedinjenih Država. Upravo se u toj fazi, dok se odvija borba oko izručenja, pojavljuju i najdetaljniji opisi onoga što tužiteljstvo tvrdi da je pronašlo ili rekonstruiralo.

EVO DETALJA Sjećate se slavonske farme užasa? Monstrumi godinama silovali životinje, kreće suđenje
Sjećate se slavonske farme užasa? Monstrumi godinama silovali životinje, kreće suđenje

Prema navodima koje je objavio TMZ u tekstu o sudskim dokumentima, spis sadrži tvrdnje o posjedovanju “ekstremne pornografije” i materijala koji uključuju maloljetnike. Riječ je o optužbama koje se u dokumentima navodno navode kao dio šireg kaznenog slučaja.

Ujedinjeno Kraljevstvo formalno je zatražilo izručenje u rujnu, a braća Tate u međuvremenu se nalaze u Miamiju, gdje osporavaju predaju britanskim vlastima.

Najšokantniji dio novih navoda odnosi se na tvrdnju da je Andrew Tate posjedovao eksplicitne sadržaje koji prikazuju seksualne činove s živim životinjama. Britanske vlasti, prema sudskim podnescima, navodno govore o snimkama s konjem i jeguljom.

U istom kontekstu spominju i druge oblike ekstremne pornografije, za koje tvrde da prikazuju činove koji bi mogli uzrokovati ozbiljne ozljede genitalija. Dokumenti to navodno navode kao dodatni element optužbi, ne kao izdvojenu epizodu.

NASTAVLJA SE SUĐENJE ŠOKANTNE PORUKE S farme užasa u Slavoniji: 'Što ima kod tebe u štali...Platim 500 kuna'
ŠOKANTNE PORUKE S farme užasa u Slavoniji: 'Što ima kod tebe u štali...Platim 500 kuna'

TMZ navodi da su te tvrdnje dio šireg materijala koji su britanski istražitelji uključili u zahtjev za izručenje i povezane postupke. Cijeli prikaz tih navoda objavljen je u TMZ-jevom tekstu o novim optužbama iz sudskih dokumenata.

U sudskim dokumentima se, prema istim izvorima, Andrewu Tateu na teret stavlja i izrada te posjedovanje većeg broja vulgarnih slika i videozapisa maloljetne osobe. To se u podnescima opisuje kao “deseci” sadržaja.

Kao jedan od primjera navodi se video u kojem je Tate navodno na krevetu s djevojkom za koju vjeruju da je imala sedamnaest godina. U opisu stoji da nosi donje rublje, ljubi ga po vratu, a u kadar potom ulazi i druga odrasla žena.

KREĆE IM SUĐENJE ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'
ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'

Tu se dodatno problematizira i pitanje svijesti o dobi. Tužitelji, kako se navodi, tvrde da poruke upućuju na to da je Tate znao da je djevojka maloljetna, uključujući i komunikaciju u kojoj navodno spominje moguće pravne probleme upravo zbog njezine dobi.

Širi okvir: teže optužbe i spor oko izručenja

Ove nove tvrdnje nisu jedini dio slučaja koji britanske vlasti vode protiv Tatea. U istim dokumentima i izvještajima spominju se i optužbe za silovanje, napad, trgovinu ljudima, kontroliranje prostitucije radi zarade te posjedovanje ekstremne pornografije.

Prema sažecima dostupnima u izvještajima koji prate slučaj, britansko tužiteljstvo Andrewa Tatea tereti za ukupno 42 kaznena djela, dok se Tristan Tate suočava sa sedamnaest optužbi. Obojica negiraju optužbe.

Njihov odvjetnik u postupku izručenja, prema navodima, tvrdi da je pokušaj izručenja nepravedan jer su identiteti osoba koje ih optužuju u britanskim dokumentima zacrnjeni, odnosno nisu otkriveni obrani u punom opsegu. Braća su, u međuvremenu, i dalje u pritvoru u Miamiju dok se odlučuje o daljnjim koracima u postupku.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...
TRAGEDIJA

U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Prva žrtva Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'
NE ZNA SE IZVOR

Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026