Jeza u Zagrebu: Na stubištu su našli tijelo, za smrt kriva droga?

Zagrebačku policiju uzbunio je u nedjelju oko 23 sata poziv da su u zgradi u Baburičinoj ulici pronašli tijelo zasad nepoznatog muškarca. Odmah su poslali patrolu, koja je navodno otkrila kako muškarac uz sebe nema dokumente.

- Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb - napisali su kratko iz policije.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac se prije smrti našao na jednoj zabavi u stanu. Najvjerojatnije dok je išao svojoj kući pozlilo mu je na stubištu te se srušio. Nisu ga mogli oživjeti. Policija je zbog svega privela jednog muškarca, jer sumnjaju da mu je dao drogu.

- Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i muškarac starosti 46-godišnjak koji je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga - pišu iz policije.