DIMONA

Jeziva prijetnja iz Irana: Gađat ćemo nuklearnu elektranu ako srušite Islamsku Republiku!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: NSARCHIVE.GWU.EDU

Dimona, točnije Shimon Peres Negev Nuclear Research Center je rodno mjesto izraelskog nuklearnog programa i nuklearnog arsenala

Admiral

Iran će ciljati izraelsko nuklearno postrojenje Dimonu ako Izrael i Sjedinjene Američke Države pokušaju dovesti do promjene režima u Islamskoj Republici, prenosi polu‐službena iranska novinska agencija ISNA, pozivajući se na iranskog vojnog dužnosnika, piše Reuters.

Dimona, točnije Shimon Peres Negev Nuclear Research Center je rodno mjesto izraelskog nuklearnog programa i nuklearnog arsenala (Izrael ne priznaje ni negira da ima nuklearno oružje). 

Izgradnja je započela 1958. godine, a njen nuklearni reaktor s teškom vodom postao je aktivan negdje između 1962. i 1964. godine.

Izrael tvrdi da su nuklearni reaktor i istraživački centar namijenjeni općim „istraživačkim svrhom u atomskim znanostima“, no reaktor je bio uključen u proizvodnju nuklearnih materijala za upotrebu u izraelskom nuklearnom oružju. Vjeruje se da je Izrael proizveo svoje prve nuklearne bojeve glave do 1967. godine, a procjenjuje se da posjeduje između 80 i 400 nuklearnih oružja. Reaktor nije civilna elektrana i ne opskrbljuje izraelsku elektroenergetsku mrežu.

NOVI UDARAC ZA TEHERAN Irački Kurdi napali Iran
Irački Kurdi napali Iran

Podaci o postrojenju ostaju strogo povjerljivi, a zemlja održava politiku poznatu kao strateška neodređenost – odbijajući potvrditi ili demantirati posjedovanje nuklearnog oružja. Izrael trenutačno nije potpisnik Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

Izrael je navodno otvorio Dimonu za američke inspekcije u siječnju 1965. godine, pri čemu su inspekcije trajale do 1969. Zračni prostor iznad postrojenja Dimona zatvoren je za sve zrakoplove, a područje oko njega strogo je čuvano i ograđeno. Tijekom Šestodnevnog rata, izraelska raketa oborila je izraelski borbeni zrakoplov Dassault Ouragan koji je nenamjerno preletio Dimonu.

U kolovozu 2018. postrojenje je preimenovano po preminulom predsjedniku i premijeru Izraela, Shimon Peres.

