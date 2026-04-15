JEZIVA SNIMKA Masakr u školi u Turskoj: Učenici bježali od napadača, skakali kroz prozor

Stravični detalji krvavog napada u školi u turskom gradu Kahramanmaraş i dalje izlaze na vidjelo, a informacije koje stižu s terena šokiraju javnost. Prema riječima guvernera Mükerrem Ünlüer, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao teško naoružan, imao je čak pet pištolja i sedam spremnika. Ušao je u dvije učionice i počeo pucati, ostavljajući iza sebe krvavi trag. U napadu su poginule četiri osobe, jedna nastavnica i troje učenika. Ozlijeđeno je oko 20 ljudi, a četvero ih je u kritičnom stanju i podvrgnuti su operacijama, javlja Reuters.

Društvenim mrežama se proširila stravičan video snimljen u tijeku napada u školi. Na snimci se vide učenici koji istrčavaju iz škole, bježe pred napadačem, a na drugom kraju škole dio učenika i nastavnika iskače kroz prozor kako bi se spasili.

Vlasti sumnjaju da je oružje pripadalo njegovom ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije napada.

Motiv napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku. Guverner je naglasio da nema naznaka o napadima na druge škole, unatoč glasinama koje se šire društvenim mrežama.

Nakon krvavog pohoda, napadač je počinio samoubojstvo pucajući u sebe.

Podsjetimo, riječ je o još jednom nasilnom incidentu u školama na jugu Turske, dan ranije u sličnom napadu ozlijeđeno je 16 osoba, a napadač je također okončao život nakon što ga je policija opkolila.

Ovaj tragičan događaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti u školama i dostupnosti oružja.