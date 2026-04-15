JEZIVA SNIMKA Masakr u školi u Turskoj: Učenici bježali od napadača, skakali kroz prozor

Napadač je, prema vlastima, ušao u dvije učionice i otvorio vatru, ostavivši iza sebe mrtve i desetke ozlijeđenih, a zatim je presudio sam sebi

Stravični detalji krvavog napada u školi u turskom gradu Kahramanmaraş i dalje izlaze na vidjelo, a informacije koje stižu s terena šokiraju javnost. Prema riječima guvernera Mükerrem Ünlüer, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao teško naoružan, imao je čak pet pištolja i sedam spremnika. Ušao je u dvije učionice i počeo pucati, ostavljajući iza sebe krvavi trag. U napadu su poginule četiri osobe, jedna nastavnica i troje učenika. Ozlijeđeno je oko 20 ljudi, a četvero ih je u kritičnom stanju i podvrgnuti su operacijama, javlja Reuters.

Društvenim mrežama se proširila stravičan video snimljen u tijeku napada u školi. Na snimci se vide učenici koji istrčavaju iz škole, bježe pred napadačem, a na drugom kraju škole dio učenika i nastavnika iskače kroz prozor kako bi se spasili. 

Vlasti sumnjaju da je oružje pripadalo njegovom ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije napada.

Motiv napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku. Guverner je naglasio da nema naznaka o napadima na druge škole, unatoč glasinama koje se šire društvenim mrežama.

PRESUDIO JE SEBI Tragedija u školi u Turskoj! Bivši učenik uletio sa sačmaricom i krenuo pucati, ranio 16 ljudi
Tragedija u školi u Turskoj! Bivši učenik uletio sa sačmaricom i krenuo pucati, ranio 16 ljudi

Nakon krvavog pohoda, napadač je počinio samoubojstvo pucajući u sebe.

Podsjetimo, riječ je o još jednom nasilnom incidentu u školama na jugu Turske, dan ranije u sličnom napadu ozlijeđeno je 16 osoba, a napadač je također okončao život nakon što ga je policija opkolila.

Ovaj tragičan događaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti u školama i dostupnosti oružja.

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...
POTVRĐENO ZA 24SATA

Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...

U zadnjih tjedan dana smo pisali o ljetovanju i pićima sina glavnog tajnika Olimpijskog odbora, skrivenim troškovima ljetovanja i kako je moćni HDZ-ovac i siva eminencija Tomislav Čuljak dobio od Saveza Land Cruiser

