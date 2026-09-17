JEZIVA SNIMKA Slovenska policija privela čovjeka. Vikao da ne može disati, preminuo je

Pojavila se jeziva snimka iz Ljubljane privođenja 37-godišnjeg Armina Đutovića. Tijekom privođenja vikao je da ne može disati, a tri dana kasnije preminuo je u bolnici. Incident se dogodio 2024., ali sada je u javnost dospjela snimka kobnog privođenja, piše 24ur.

Na snimci se vidi kako policajci drže 37-godišnjaka na podu i kako ga jedan policajac drži za vrat. Nakon što su mu stavili lisice, nekoliko minuta ostao je nepomično ležati potrbuške. Oko njega se nalazilo više policajaca, a prema navodima optužnice, prvu pomoć nisu mu počeli pružati odmah.

Oprez, snimka je vrlo uznemirujuća.

Na snimci se čuje kako 37-godišnjak govori: „Umrijet ću, molim vas, ne mogu disati.” Zatim se vidi kako muškarac, kojem su stavljene lisice i koji je licem okrenut prema tlu, nekoliko minuta nepomično leži na ulici. Gotovo četiri minute. Za to vrijeme više policajaca izmjenjuje se i koljenima pritišće nepomičnog muškarca.

Nakon dvije minute bez reakcije jedan ga policajac pita za prezime, a još minutu kasnije pokušava mu provjeriti puls.

Oko njih se okupilo više policajaca. Jedan od njih ipak posumnja da nešto nije u redu: „Mrtav..? *** on je umro... Pa gdje su, čovječe!” Unatoč tome, nitko od policajaca ne reagira niti započinje reanimaciju.

Incident se dogodio 8. prosinca 2024. u Čopovoj ulici u Ljubljani. Policija je intervenirala nakon dojave da muškarac razbacuje i oštećuje stolice na terasi ugostiteljskog objekta.

Prema policijskom opisu događaja, Đutović je potom udario nizozemskog državljanina, a prilikom policijskog postupanja pružao je otpor i pokušao pobjeći.

Policajca Jana Dovnika tužiteljstvo tereti da je Đutovića s leđa obuhvatio zahvatom oko vrata te nastavio pritiskati i nakon što je 37-godišnjak izgubio svijest. Tereti ga se da je iz nehaja prouzročio njegovu smrt.

Đutović je doživio srčani zastoj, a zbog nedostatka kisika pretrpio je teško i nepovratno oštećenje mozga. Prevezen je u bolnicu, gdje je preminuo 11. prosinca 2024. godine.

Policajci Tomaž Podobnik, Tomi Brdnik, Marko Goleš, Maja Vojsk i Nika Marčič optuženi su za nepružanje pomoći.