Novi detalji uhićenja Hrvata zbog ubojstva: Imali lažne tablice, on vozio bez dozvole...

Njemačka policija uhitila je Hrvata (31) i Hrvaticu (29) za kojima je Slovenija raspisala europski uhidbeni nalog. Sumnjiči ih se za mučenje i ubojstvo muškarca (76) u Laškom krajem srpnja ove godine, potvrdila je slovenska policija. Odbjegli dvojac uhićen je u petak navečer tijekom pojačanog nadzora granice između Njemačke i Nizozemske. Policajci u civilu zaustavili su automobil sa slovačkim registracijama na parkiralištu u općini Isterberg, prenosi 24ur.

Prilikom provjere identiteta utvrđeno je da se u vozilu nalaze vozač (31) i njegova suputnica (29), oboje hrvatski državljani. Za njima je bio raspisan europski uhidbeni nalog zbog sumnje na teško kazneno djelo u Sloveniji.

Njemačka policija navela je da ih Slovenija traži zbog sumnje na ubojstvo i nanošenje teških tjelesnih ozljeda. U priopćenju je iznijela teške optužbe protiv uhićenog para.

- Dvoje hrvatskih državljana optuženo je za ubojstvo druge osobe mučenjem, premlaćivanjem i gušenjem - naveli su.

Prema navodima policije, sumnjiči ih se za ubojstvo 76-godišnjaka koje je uključivalo mučenje, premlaćivanje i gušenje.

Uhićeni su u subotu izvedeni pred istražnog suca u Nordhornu, koji im je odredio pritvor do izručenja. Daljnji postupak oko njihova izručenja Sloveniji preuzelo je nadležno državno odvjetništvo u Oldenburgu.

Policija je tijekom kontrole otkrila i dodatne nepravilnosti. Registracija na autu bila je krivotvorena, a 31-godišnji muškarac vozio je bez važeće vozačke dozvole. Auto je zaplijenjen, a protiv njega su pokrenuti postupci zbog prometnih prekršaja.

Nizozemski portal Telegraaf objavio je da su se osumnjičenici prije uhićenja navodno nalazili na području Nizozemske.

Slovenska policija potvrdila je da je od njemačkih sigurnosnih službi zaprimila obavijest o uhićenju dvoje hrvatskih državljana koje se sumnjiči za mučenje i ubojstvo. Europski uhidbeni nalog raspisan je zbog smrti 76-godišnjeg muškarca u Laškom krajem srpnja.

Policija je slučaj počela istraživati nakon što je muškarčev nestanak prijavila njegova bivša partnerica. Policajci su potom otišli na adresu na kojoj je 76-godišnjak živio sam i pronašli ga mrtvog.

Već tada su okolnosti upućivale na mogućnost da je muškarac umro nasilnom smrću. Zbog toga je istražni sudac naložio sudsku obdukciju.

Slovenska policija najavila je da će više detalja o okolnostima ubojstva i dosadašnjem tijeku istrage iznijeti na konferenciji za novinare sredinom tjedna.