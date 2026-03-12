JEZIVA SNIMKA Vozač projurio kraj curica, skoro ih je pregazio!

Policija u okrugu Cecil u Marylandu intenzivno traga za vozačem kamioneta koji je bezobzirnom vožnjom umalo izazvao tragediju. Šokantna snimka incidenta, na kojoj se vidi kako vozilo velikom brzinom zaobilazi zaustavljeni školski autobus i za dlaku promašuje dvije djevojčice, proširila se društvenim mrežama i izazvala bijes javnosti.

Događaj se zbio na cesti Telegraph u mjestu Rising Sun. Školski autobus zaustavio se s upaljenim svjetlima i ispruženim znakom Stop kako bi ukrcao dvije djevojčice, stare sedam i jedanaest godina. No, umjesto da se zaustavi, vozač zlatnog Toyota kamioneta odlučio je obići autobus s desne strane, upravo na onoj gdje djeca ulaze. Vozilo je projurilo uskim prostorom između autobusa i djevojčica, koje su se spremale zakoračiti prema vratima. Na travnatoj površini ostali su tragovi guma kao dokaz opasne brzine.

"Da sam napravila još dva koraka, udario bi me"

Majka sedmogodišnjakinje sve je bespomoćno promatrala. Brandon Stewart, otac mlađe djevojčice, izjavio je da je bila vidno potresena. Otac druge djevojčice, Shawn Kennedy, bio je šokiran nakon što je pogledao snimku nadzorne kamere.

​- Rekao sam joj: 'Jesi li dobro?' Odgovorila je: 'Jesam, ali tata, da sam napravila još jedan ili dva koraka, taj kamionet bi me udario' - ispričao je Kennedy, dodavši da ga je ta rečenica najviše pogodila.

Djevojčicama je u školi pružena psihološka pomoć.

Ured šerifa okruga Cecil još nije identificirao vozača te je izdao nalog za potragu za zlatnim Toyota kamionetom. Kapetan Michael Holmes izjavio je kako je ovo "iznimno opasan incident".

​- Vozač je pokazao očito zanemarivanje zakona. Ne čini se da se radilo o trenutku nepažnje, već je osoba namjerno velikom brzinom obišla autobus s desne strane i ugrozila djecu - rekao je Holmes, dodavši da istražuju je li se vozaču žurilo ili je možda bježao s mjesta zločina.