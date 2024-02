Ubojstvo koje je šokiralo regiju: Kći mu ubacila tablete, supruga i ljubavnik tinejdžer ga zaklali!

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Andrei Kajganić (32) i Draženu Lazareviću (19) osumnjičenima za teško ubojstvo Saše Kulišića iz Doboja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Sašu je kći (14) trovala, a žena uz pomoć ljubavnika ubila: 'Ne znam gdje im je pamet bila...' | Video: 24sata/pixsell

Kako je priopćeno iz ove pravosudne institucije, osumnjičenima se stavlja na teret da su u neutvrđenom vremenskom razdoblju po prethodnom dogovoru zajedno sa maloljetnom A.K. (14), kćerkom osumnjičene Andree i ubijenog Saše, u namjeri da liše života Kulišića, 29. siječnja u popodnevnim satima, a nakon što je maloljetna kćerka usitnila veći broj tableta naziva "Treana" jačine 10 mg, koje je kupila Andreina sestra V.M. na molbu osumnjičenih, iste pomiješala sa vodom, da bi, a po dogovoru sa osumnjičenima, maloljetnica u večernjim satima otišla u obiteljsku kuću svog oca gdje je uz upotrebu vode u kojoj se nalazio izmrvljeni prah tableta napravila limunadu koju je dala svom ocu u namjeri da ga tako omami i uspava, a koje tablete su supruga i kćerka i ranije davale Kulišiću, a da on za to nije znao, da bi nakon što su tablete počele djelovati i nakon što je on zaspao, ostavila otključana ulazna vrata od kuće, o čemu je obavijestila osumnjičene koji su došli i ušli u unutrašnjost kuće.

Foto: Hercegovina.info

Kako se navodi u nastavku, po ulasku u unutrašnjost kuće maloljetnoj kćerki su rekli da ide u dnevnu sobu i da zatvori vrata, a osumnjičeni su ušli u sobu gdje je spavao oštećeni Kulišić gdje su ga vezali na način da su mu oblijepili glavu sivom selotejp trakom, a noge i ruke vezali kanapom i selotejp trakom i zadali mu par udaraca od kojih je krvario, da bi ga potom iznijeli iz kuće i motornim putničkim vozilom odvezli u šumu u neposrednoj blizini pored izletišta gdje su mu osumnjičeni zadali nepoznatim predmetom četiri ubodne rane u predjelu stomaka te uslijed razvoja teškog traumatskog i hipovolemičkog šoka izazvanog povređivanjem i gubitkom krvi nastupila smrt, da bi ga takvog ostavili u šumi i uputili se u nepoznatom pravcu.

Foto: RTRS

Pritvor po ovom rješenju počinje od dana i uhićenja osumnjičenih i može trajati najduže jedan mjesec, odnosno do 29. veljače ove godine.

Našli ga vezanog u šumi

Podsjetimo, tijelo nesretnog Saše K. pronađeno je golo u šumi, vezano za stablo. Obdukcija je pokazala da je preminuo zbog više ubodnih rana u području trbuha.

Osumnjičeni su iznajmili dva rent-a-car vozila i stan u Banjoj Luci, gdje su otišli nakon što su izvršili zločin. Policija je pretresla više objekata i vozila, kriminalističkom obradom je utvrđeno da su ranije, dva ili tri dana prije ubojstva, žrtvi u limunadu stavljali lijekove kako bi bio što slabiji.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Po dolasku na lokaciju uboden je tri puta nožem te je uslijed ozljeda preminuo. Možemo zaključiti da je riječ o predumišljaju, da je ubojstvo pripremano i na monstruozan način izvršeno - kazao je ranije glasnogovornik policije.

Sašu su pokopali u četvrtak na lokalnom groblju, a na sprovodu se okupilo mnoštvo obitelji, prijatelja i ostalih građana Doboja.

Uništio je obitelj

O svemu se oglasio i otac mladog ljubavnika koji je sudjelovao u Sašinom ubojstvu.

- Ne znam što se dogodilo, ne znam kako, ništa mi nije jasno - rekao je otac mladića koji je osumnjičen da je pomagao u ubojstvu.

Dodao je kako od bola i straha ne zna što učiniti.

- Mali je radio u Sloveniji, radio je u Njemačkoj, imao je odlične pare. Došao je prije nekih deset dana iz Njemačke, on je radio kao varilac i monter, imao je satnicu 100 eura... Ovo nije nikako moglo biti zbog para - rekao je kroz plač otac uhićenog muškarca za Telegraf dok je tražio pojašnjenje za sinovljev zločin.

Susjed u šoku

Prvi susjed obitelji i dalje ne može vjerovati da se sve to zaista dogodilo.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Sa Sašom dijelim zemljište na kojima su naša dvorišta. Bio je jako dobar susjed. U biti, oboje su bili jako ljubazni. Ako bi ona tijekom dana prolazila pored moje kuće, kad bi me vidjela, svaki put bi pozdravila. Nikad ne bih pomislio da bi se tako nešto strašno moglo dogoditi. Moje je mišljenje da se u ovom slučaju ne radi o preljubu. Mislim da je u pitanju novac kojeg se ona htjela dočepati. Žalosno je da je u tu svoju nečasnu radnju uvukla mladića, a kako sam čuo i svoje i Sašino dijete - rekao je Ranko Okilj.