Jezivo otkriće njemačke policije: Svastike od krvi osvanule na vozilima i kućama. Krv ljudska?!

Jedan muškarac kontaktirao je policiju u njemačkom gradu Hanauu u srijedu kasno navečer nakon što je na svojem parkiranom automobilu otkrio nacrtanu svastiku. Kad je policija krenula istraživati područje, otkrili su nešto jezivo...

Gotovo 50 vozila, poštanski sandučići, zidovi kuća... Bili su umrljani krvlju! Krvave svastike su pronađene na više mjesta...

- Prema preliminarnom testu, istražitelji vjeruju da je crvena tvar vjerojatno ljudska krv. Njezino porijeklo ostaje potpuno nepoznato. Policija kaže da trenutno nema izvješća o ozlijeđenim osobama u tom području - piše Bild.

U tijeku je istraga, policija je zatražila pomoć građana...

- Policajci su pokrenuli istragu zbog materijalne štete i korištenja simbola neustavnih organizacija- navodi Zeit.