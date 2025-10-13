Obavijesti

NETKO PLAĆAO I SVE RAČUNE

Jezivo otkriće: Španjolca nakon 15 godina našli mumificiranog u stanu. Susjedi u potpunom šoku

Piše hina,
Jezivo otkriće: Španjolca nakon 15 godina našli mumificiranog u stanu. Susjedi u potpunom šoku
Novine El País su izvijestile da je muškarčeva smrt prošla nezapaženo jer su tijekom svih 15 godine računi podmirivani, a susjedi su redovito praznili njegov prepuni poštanski sandučić.

Tijelo muškarca za kojega se vjeruje da je ležalo u njegovu vlastitu stanu oko 15 godina, otkriveno je u španjolskoj Valenciji.

Jezovito otkriće u četvrti La Fuensanta uslijedilo je nakon što su vatrogasci i policija ušli u stan na šestom katu stambene zgrade kroz prozor jer su ga željeli počistiti od poplava što su ih prouzročile nedavne obilne kiše, izvijestile su u ponedjeljak televizijske postaje RTVE i Antena 3, pozivajući se na policijsko izvješće istočnoga španjolskog grada.

Prve istrage vlasti upućuju na to da je muškarac po imenu Antonio umro oko 2010. godine, vjerojatno u dobi od 70 ili 71 godine.

Njegovo mumificirano tijelo pronađeno je u odjeći u spavaćoj sobi. Oko njega su bili živi golubovi, uginuli golubovi, kukci i puno smeća.

Vrata stana su iznutra bila zaključana te nema naznaka provale. 

Susjedi teško mogu povjerovati da su 15 godina živjeli praktički pod istim krovom s mrtvim čovjekom. Oni koji su ga poznavali opisali su ga kao povučenu i usamljenu osobu.

Desetljećima je živio odvojeno od obitelji i imao je malo kontakta s vanjskim svijetom.

