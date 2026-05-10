Obavijesti

News

Komentari 1
U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

JEZIVO Četiri tijela pronašli u Kupi i u Mrežnici u istom danu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
JEZIVO Četiri tijela pronašli u Kupi i u Mrežnici u istom danu
Foto: PU karlovačka

Policija je u jednom danu zaprimila tri dojave o tijelima u rijekama. Ukupno su iz Kupe i Mrežnice izvučena četiri tijela nepoznatih muškaraca, a slijede obdukcije i kriminalistička istraga

Šokantni prizori obilježili su jučerašnji dan u Karlovačkoj županiji nakon što su policija i hitne službe intervenirale na čak tri različite lokacije zbog pronalaska mrtvih tijela u rijekama Kupi i Mrežnici. Ukupno su pronađena četiri tijela, a riječ je o zasad nepoznatim muškim osobama.mPrva dojava stigla je jučer nešto iza podneva, kada je građanin u rijeci Kupi kod naselja Sračak, u općini Ribnik, uočio mrtvo tijelo. Na teren su odmah izašli policajci Policijske postaje Ozalj, a pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo na obalu. Nakon toga na mjestu događaja obavljen je očevid.

SLIJEDE KAZNENE PRIJAVE Policajac pijan sletio autom s ceste, krivnju preuzeo prijatelj. Svi zajedno prevarili osiguranje
Policajac pijan sletio autom s ceste, krivnju preuzeo prijatelj. Svi zajedno prevarili osiguranje

Nekoliko sati kasnije uslijedila je nova uznemirujuća vijest. Policija Slovenije obavijestila je hrvatske kolege o još dva tijela u rijeci Kupi, ovaj put kod mjesta Gornje Prilišće u općini Netretić. Policijski službenici iz Duge Rese, u suradnji sa slovenskim vatrogascima, izvukli su oba tijela iz rijeke te proveli očevid.

No dramatičan dan tu nije završio. Predvečer je stigla još jedna dojava građana, ovoga puta o mrtvom tijelu u rijeci Mrežnici kod mjesta Gornji Zvečaj, u općini Generalski Stol. I to su tijelo iz vode izvukli pripadnici HGSS-a, nakon čega je policija započela s utvrđivanjem svih okolnosti.

STRAVA U MJESTU PAKA Motorist (58) poginuo u nesreći kod Novog Marofa: Zbog brzine završio u kanalu. Umro u bolnici
Motorist (58) poginuo u nesreći kod Novog Marofa: Zbog brzine završio u kanalu. Umro u bolnici

Iz Policijske uprave karlovačke poručuju kako slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije koje bi trebale otkriti točan uzrok smrti, ali i identitet svih pronađenih osoba.

Za sada nije poznato jesu li ovi slučajevi međusobno povezani, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon dovršetka policijske istrage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Doznajemo: Počinitelj već bio poznat policiji
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Doznajemo: Počinitelj već bio poznat policiji

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...
IZ MINUTE U MINUTU

Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...

Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.
Muljaža i u Školskom savezu?! Milijuni eura za prijevoz djece bez natječaja uvijek istoj tvrtki
NIŠTA IM NIJE SVETO..

Muljaža i u Školskom savezu?! Milijuni eura za prijevoz djece bez natječaja uvijek istoj tvrtki

Za 23 ugovora bez natječaja prijevoznik samo lani dobio 680.000 eura • Na isti način posluju godinama • Savez: Ne pogodujemo i tražimo više ponuda, ali ovako nam je praktičnije. Razmatramo jednu javnu nabavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026