JEZIVO Četiri tijela pronašli u Kupi i u Mrežnici u istom danu

Šokantni prizori obilježili su jučerašnji dan u Karlovačkoj županiji nakon što su policija i hitne službe intervenirale na čak tri različite lokacije zbog pronalaska mrtvih tijela u rijekama Kupi i Mrežnici. Ukupno su pronađena četiri tijela, a riječ je o zasad nepoznatim muškim osobama.mPrva dojava stigla je jučer nešto iza podneva, kada je građanin u rijeci Kupi kod naselja Sračak, u općini Ribnik, uočio mrtvo tijelo. Na teren su odmah izašli policajci Policijske postaje Ozalj, a pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo na obalu. Nakon toga na mjestu događaja obavljen je očevid.

Nekoliko sati kasnije uslijedila je nova uznemirujuća vijest. Policija Slovenije obavijestila je hrvatske kolege o još dva tijela u rijeci Kupi, ovaj put kod mjesta Gornje Prilišće u općini Netretić. Policijski službenici iz Duge Rese, u suradnji sa slovenskim vatrogascima, izvukli su oba tijela iz rijeke te proveli očevid.

No dramatičan dan tu nije završio. Predvečer je stigla još jedna dojava građana, ovoga puta o mrtvom tijelu u rijeci Mrežnici kod mjesta Gornji Zvečaj, u općini Generalski Stol. I to su tijelo iz vode izvukli pripadnici HGSS-a, nakon čega je policija započela s utvrđivanjem svih okolnosti.

Iz Policijske uprave karlovačke poručuju kako slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije koje bi trebale otkriti točan uzrok smrti, ali i identitet svih pronađenih osoba.

Za sada nije poznato jesu li ovi slučajevi međusobno povezani, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon dovršetka policijske istrage.