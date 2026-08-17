Obavijesti

News

Komentari 0
OZLIJEĐENO DIJETE

U ukrajinskim napadima poginulo šestero ljudi u Rusiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U ukrajinskim napadima poginulo šestero ljudi u Rusiji
2
Foto: Stringer
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U ruskim napadima na Ukrajinu iste je noći poginulo najmanje sedam osoba, a ozlijeđeno više od 39.

Šestero ljudi je poginulo, a četvero ozlijeđeno u ukrajinskim raketnim napadima na rusku belgorodsku regiju tijekom noći, objavio je u ponedjeljak vršitelj dužnosti guvernera.

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Foto: Stringer

Među ozlijeđenima je i 14-godišnje dijete, napisao je Aleksander Šuvajev na Telegramu u ponedjeljak ujutro, javlja BBC. Napadi su uslijedili noć nakon onoga što su dužnosnici nazvali napadom "najvećih razmjera" koji je Ukrajina pokrenula ove godine, u kojem je poginulo najmanje sedmero ljudi.

EKONOMSKI RAT EU priprema najveće sankcije Rusiji od početka invazije
EU priprema najveće sankcije Rusiji od početka invazije

U ruskim napadima na Ukrajinu iste je noći poginulo najmanje sedam osoba, a ozlijeđeno više od 39. Šuvajev je rekao da je u najnovijim napadima izgorjela zgrada i oštećen automobil u selu Koloskovu u valujskom okrugu, koje je blizu ruske granice s Ukrajinom. Ozlijeđeno dijete odvezeno je u bolnicu, dok je dvoje drugih primilo liječničku pomoć, dodao je. Moskva je proteklih tjedana pojačala raketne napade diljem Ukrajine, a Kijev je također pojačao napade dronovima duboko u Rusiji. Obje zaraćene strane međusobno se optužuju za napade na civile.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EU priprema najveće sankcije Rusiji od početka invazije
EKONOMSKI RAT

EU priprema najveće sankcije Rusiji od početka invazije

Kallas je rekla da su sankcije EU-a već nanijele značajnu štetu Rusiji, lišivši zemlju više od bilijun eura
EU priprema najveći paket sankcija protiv Rusije do sada
ŠTO ĆE REĆI RUSI?

EU priprema najveći paket sankcija protiv Rusije do sada

Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija.
FOTO Najmanje 16 mrtvih u napadima Rusije i Ukrajine
DAN ŽESTOKIH UDARA

FOTO Najmanje 16 mrtvih u napadima Rusije i Ukrajine

Ukrajina i Rusija već mjesecima eskaliraju međusobne napade, pri čemu stradava sve više civila, više od četiri godine nakon početka ruske invazije. Diplomatski napori za okončanje rata u zastoju su, a nema ni većih proboja na bojišnici.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026