U ukrajinskim napadima poginulo šestero ljudi u Rusiji

Šestero ljudi je poginulo, a četvero ozlijeđeno u ukrajinskim raketnim napadima na rusku belgorodsku regiju tijekom noći, objavio je u ponedjeljak vršitelj dužnosti guvernera.

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Među ozlijeđenima je i 14-godišnje dijete, napisao je Aleksander Šuvajev na Telegramu u ponedjeljak ujutro, javlja BBC. Napadi su uslijedili noć nakon onoga što su dužnosnici nazvali napadom "najvećih razmjera" koji je Ukrajina pokrenula ove godine, u kojem je poginulo najmanje sedmero ljudi.

U ruskim napadima na Ukrajinu iste je noći poginulo najmanje sedam osoba, a ozlijeđeno više od 39. Šuvajev je rekao da je u najnovijim napadima izgorjela zgrada i oštećen automobil u selu Koloskovu u valujskom okrugu, koje je blizu ruske granice s Ukrajinom. Ozlijeđeno dijete odvezeno je u bolnicu, dok je dvoje drugih primilo liječničku pomoć, dodao je. Moskva je proteklih tjedana pojačala raketne napade diljem Ukrajine, a Kijev je također pojačao napade dronovima duboko u Rusiji. Obje zaraćene strane međusobno se optužuju za napade na civile.