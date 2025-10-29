Job Lab, projekt koji učenike sprema za tržište. 'Mladima su izazov komunikacijske vještine'

Job Lab novi je društveno-odgovorni projekt za učenike završnih razreda strukovnih škola koji organizira Telemach, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, portalom srednja.hr i Udrugom Dobar dan. U srijedu u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar su taj projekt predstavili kao dio školskog kurikuluma. Job Lab je usmjeren na jačanje kompetentnosti mladih na tržištu rada - pomaže im u razvijanju vještina, posebno komunikacijskih, informira ih o aktualnim trendovima na tržištu rada, potiče poduzetničko razmišljanje i preuzimanje aktivne uloge u stvaranju karijere. Ukratko, pomaže mladima postati odgovornima, kompetentnima i samostalnim sudionicima tržišta.

Foto: Telemach Hrvatska

Na konferenciji su riječ imali Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha, Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam, Marko Matijević, osnivač i glavni urednik portala srednja.hr. Projekt je podržao bjelovarsko-bilogorski župan, Marko Marušić te v.d. ravnateljice škole, Valerija Turk Presečki. Svoja iskustva podijelili su i učenici, polaznici projekta.

- Učili smo kako pronaći i iskoristiti svoj potencijal i motivaciju. Najviše me se dojmilo kako su nas osvijestili o postupcima koje radimo na praksi. Naučili smo kako komunicirati s pacijentima i drugim djelatnicima te kako sve naučeno znanje prenijeti na pravi način - kazao nam je Marko, učenik 5. razreda Medicinske škole.

Foto: Telemach Hrvatska

Tek svaki treći srednjoškolac smatra se spremnim za izlazak na tržište rada, prema anketi u kojoj je sudjelovalo oko 400 učenika, koju su u suradnji proveli Telemach i portal srednja.h. Podršku žele dobiti u razvoju karijernih vještina, održavanju motivacije te jačanju komunikacijskih i međuljudskih vještina.

Pokretanje videa... 00:43 JobLab novi je projekt za učenike završnih razreda strukovnih škola, a priprema ih za tržište rada | Video: Iva Tomas/24sata

- Strukovna zanimanja u Hrvatskoj danas bira čak 70 posto srednjoškolaca, što potvrđuje njihovu važnu ulogu u društvu i gospodarstvu. No, osim stručnih, važne su i njihove interpersonalne i emocionalne vještine, a dobar primjer su upravo zanimanja u zdravstvenoj skrbi. Kroz suradnju s obrazovnim institucijama i lokalnim zajednicama diljem Hrvatske, učenicima različitih profesija želimo omogućiti razvoj vještina koje AI i tehnologija ne mogu zamijeniti, a koje su ključne za zapošljavanje i otpornije društvo, rekao je Galler.

Foto: Telemach Hrvatska

Kroz interaktivne module sudionici razvijaju komunikacijske i pregovaračke vještine, uče kako se zauzeti za sebe, donositi sigurnije odluke i nositi se s izazovima. Također, uz pomoć digitalnih financijskih alata stječu osnovna znanja o poslovnom planiranju te se upoznaju s načinima pokretanja vlastitog biznisa i strategijama nastupa na tržištu.

- Hrvatska gospodarska komora aktivno povezuje obrazovanje i tržište rada kroz brojne edukacije i projekte koji nude konkretne vještine potrebne poslodavcima i njihovim zaposlenicima. Naš je cilj, kroz radionice koje ćemo održati u sklopu ovog projekta, prenijeti znanje i vještine našim učenicima te ih ohrabriti kako bi zakoračili u poslovni svijet, od prepoznavanja prilike i osmišljavanja poslovne ideje, preko razvoja provedivog plana, pa sve do prvih poduzetničkih koraka, rekao je Kovačević.

Foto: Telemach Hrvatska

Prema anketi koju su proveli Telemach i portal srednja.hr među učenicima srednjih škola, vještine koje smatraju potrebnima prilikom traženje posla uključuju prilagodljivost, brzo učenje, smirenost u nepredviđenim situacijama i suradnju s različitim tipovima ljudi. No, iako prepoznaju njihovu važnosti, u pojedinim se područjima osjećaju nesigurno.

- Očekivano, najviše samopouzdanja mladi imaju u digitalnim vještinama, dok im smirenost u nepredviđenim situacijama, prezentacijske vještine te proaktivnost i preuzimanje inicijative za rješavanje zadataka predstavljaju najveći izazov. Uz JobLab, imaju priliku raditi na sebi kako bi jačali unutarnju otpornost i sa više sigurnosti i samopouzdanja zakoračili u svoju profesionalnu budućnost, istaknuo je Matijević.

Foto: Telemach Hrvatska

Podršku projektu iskazala je i Valerija Turk-Presečki, v.d. ravnateljice Medicinske škole Bjelovar. Izrazila je zadovoljstvo što je RCK ove škole odabran kao polazište ovog društveno odgovornog projekta.

- Ovaj projekt ulaganje je u mlade, koji su ključni nositelji budućeg razvoja naše zajednice. Pružajući im alate za profesionalni rast, aktivno doprinosimo jačanju lokalnog gospodarstva i poboljšanju uvjeta za život u našoj županiji - kazao je župan Marušić.

Nakon Bjelovara, Job Lab proširit će svoje aktivnosti na učenike strukovnih škola diljem Hrvatske.