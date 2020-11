Biden se ve\u010deras obratio ameri\u010dkoj javnosti:

<p><strong>Joe Biden</strong> je u srijedu pobijedio u važnoj državi Wisconsinu, što je velik poraz za predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> koji je 2016. ondje pobijedio Hillary Clinton, objavili su mreža CNN i New York Times, pozivajući se na američku novinsku agenciju Associated Press (AP).</p><p>Ta savezna država na sjevernoj granici Sjedinjenih Država nosi Bidenu još 10 elektorskih glasova, pa ih zasad ima 248, a Donald Trump 213. Još se očekuju rezultati iz pet saveznih država, među kojima su Pennsylvania, Michigan, Georgia i Sjeverna Karolina.<br/> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Biden se večeras obratio američkoj javnosti:</p><p>- U Americi vlada narod. Moći se crpi iz naroda i njihova volja odlučuje tko će biti predsjednik. Nakon duge noći prebrojavanja jasno je da dobivamo dovoljno država. Neću proglašavati pobjedu, ali vjerujem da kad završi brojenje, da ćemo biti pobjednici. Dobili smo Wisconsin, u Michiganu vodimo s velikom razlikom, većom nego što je Trump imao kad je pobijedio u toj državi 2016. Michigan će biti prebrojan danas, a u Pennsylvaniji osvajamo 78% glasova koji su stigli poštom. Okrenuli smo Arizonu. Važno mi je što smo dobili većinu glasova svih Amerikanaca. Senatorica Harris i ja ćemo dobiti preko 70 milijuna glasova. </p><p>Bila je duga i teška kampanja u teškom trenutku za zemlju. I prije smo imali teške kampanje i vremena. Zato kad sve ovo završi, trebamo oštru retoriku zaboraviti</p><p>Kad sve ovo završi, trebamo spustiti temperaturu, ujediniti se, poštovati jedni druge, slušati jedni druge. ujediniti se, zacijeliti, kao nacija. Znam da neće biti lako, nisam naivan. Ali za napredak, mi trebamo prestati tretirati protivnike kao neprijatelje, nismo neprijatelji. Vodio sam kampanju kao demokrat, ali vladat ću kao američki predsjednik. Predsjednik svih. Kada pobijedimo, neće biti crvenih i plavih država, samo Sjedinjene Američke Države. Predsjednik se treba brinuti za sve Amerikance. Radit ću za sve, i one koji nisu glasali za mene i one koji su glasali. Sad, svaki glas treba biti prebrojan. Mi, narod, nećemo biti utišani, zlostavljani, nećemo se predati. Uvjeren sam da ovo neće biti samo moja pobjeda, nego pobjeda demokracije. Bog blagoslovio vas i naše vojnike - rekao je Biden.</p><p>Sve o američkim izborima pratite u <strong><a href="https://www.24sata.hr/news/posti-naredba-da-u-10-drzava-vide-imaju-li-zaostalih-glasova-725993">ČLANKU UŽIVO</a></strong> i <a href="https://www.24sata.hr/americki-izbori">IZBORNOM SPECIJALU.</a></p><p> </p>