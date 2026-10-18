Jole rasplesao rasprodanu Uskopaljsku večer: 'Svi trebamo biti ponosni na svoje korijene'

Joško Čagalj Jole još je jednom opravdao reputaciju jednog od najomiljenijih domaćih zabavljača! Njegovi hitovi, raspjevana publika i atmosfera u kojoj se malo tko mogao zadržati na svojem mjestu obilježili su devetu Uskopaljsku večer, održanu u subotu u zagrebačkom The Venueu. Da će ovo biti večer za pamćenje, dalo se naslutiti i prije nego što su se upalila svjetla pozornice – ulaznice su bile rasprodane čak mjesec dana unaprijed, a Jole se pobrinuo da očekivanja publike budu opravdana.

- Kad vidim ovako raspjevanu i veselu ekipu, odmah znam da će se koncert pretvoriti u pravi tulum! Posebno mi je lipo vidjeti koliko ovi ljudi drže do svoje tradicije i običaja, a još lipše što sve to prenose na mlađe generacije. Mislim da svi trebamo biti ponosni na svoje korijene i kraj iz kojeg dolazimo, ma gdje nas život odveo. To su stvari koje ne smijemo zaboraviti. A kad se ovako dobra ekipa okupi na jednom mistu, onda znate da dobre pisme i veselja neće faliti - poručio je Jole.

Uz glazbu i odličnu atmosferu, ova je večer imala i posebno značenje za okupljene Uskopljake. Deveto izdanje tradicionalnog događaja okupilo je njihove obitelji i prijatelje, još jednom potvrdivši koliko je snažna povezanost s rodnim krajem, njegovom tradicijom i običajima. Poseban pečat večeri dali su mladi, koji su pokazali da se ljubav prema zavičaju prenosi s generacije na generaciju. Narodne nošnje, tradicionalne pjesme i susreti starih prijatelja dodatno su obogatili okupljanje, a uz Jolu je za glazbeni dio programa bio zadužen DJ Dado, dok je goste kroz večer vodio Joško Lokas.

Događaj je okupio i brojne uzvanike iz javnog i društvenog života, a dodatnu zanimljivost donijela je tombola s posebnim nagradama. Među njima su se našle boksačke rukavice Filipa Hrgovića te dres hrvatskog nogometnog reprezentativca Petra Sučića, koji je nosio na prvenstvu.

Okupljenima se obratio i saborski zastupnik Krunoslav Katičić, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, istaknuvši da svaki kraj ima svoje običaje, nošnju i pjesme, ali i da ljude povezuju zajedničke vrijednosti – hrvatski jezik, kultura, vjera, obitelj i poštovanje prema korijenima. Posebno je zahvalio onima koji svojim doprinosom omogućuju potporu studentima i mladima.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Ivan Matijević, izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, naglasio je važnost trajne povezanosti s Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

- Hrvatska treba biti i ostati oslonac svome narodu u Bosni i Hercegovini - poručio je Matijević, zahvalivši Uskopaljskoj zajednici na očuvanju veza i povezivanju ljudi s obje strane granice.

Da Uskopaljska večer ima i važnu društvenu dimenziju, potvrđuje rad Uskopaljske zajednice u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući zajedničkom angažmanu i donacijama, osigurane su stipendije za troje studenata iz Uskoplja, i to po 300 eura mjesečno tijekom godinu dana.

Predsjednik Uskopaljske zajednice u RH Dragan Šekerija zahvalio je svima koji svojim radom i donacijama pridonose djelovanju udruge, istaknuvši kako je upravo podrška mladima jedan od najvažnijih rezultata zajedništva i povezanosti sa zavičajem.

Deveta Uskopaljska večer tako je još jednom pokazala da se tradicija ne čuva samo riječima, nego zajedništvom, međusobnom podrškom i brigom za generacije koje dolaze.