Jonjić: 'Ako cijepimo rizičnu skupinu, riješili smo problem'

<p>Pfizer i njemačka tvrtka BioNTech su krenuli s time što nije nova platforma, jer se i ranije znalo da sa sintetskim genima DNK ili RNK životinja možemo kreirati cjepivo, ali to je vrlo elegantna tehnologija. Prva faza je pokazala vrlo interesantne stvari, očekivalo se da tako vrlo jednostavno cjepivo neće imati značajne nuspojave, izjavio je virusni imunolog <strong>Stipan Jonjić. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Prva faza je pokazala i još nešto, a to je da je cjepivo izazvalo humoralni odgovor, odnosno stvorilo protutijela i što je još važnije, kvaliteta stanične imunosti je bila dobra - rekao je. </p><p>Dodao je kako je cjepivo elegantna platforma bez nuspojava, no najveći problem vidi u tehnologiji primjene. </p><p>- To cjepivo se mora do mjesta upotrebe donijeti smrznuto. Taj dio je usko grlo koje će trebati jako dobro organizirati i pretpostavka je da zemlje imaju već neku strategiju oko toga - objasnio je. </p><p>Drugi problem, onaj logistički je to što se mora dva puta cijepiti. </p><p>- Logika revakcinacije je dobiti primarnu imunost primitkom prvog cjepiva, a onda se ona drugim cjepivom diže na više razine, objasnio je virusni imunolog. Imunost se stječe nakon nekoliko dana, već tjedan dana od primitka cjepiva, a dva- tri tjedna je sasvim sigurno dovoljno za imunizaciju, a revakcinacija može doći i kasnije - govori Jonjić dodajući kako je ovo preliminarno istraživanje te da je nejasno hoće li ovo cjepivo biti dovoljno i za prevenciju ponovne infekcije, kazao je Jonjić.</p><p>Naglašava kako je važno cijepiti rizičnu populaciji. Ukoliko se to napravi, problem je riješen. </p>