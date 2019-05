'Još čekamo da i premijer bude taj koji prodaje staro željezo'

Nakon dvotjedne stanke tijekom kampanje je za europske izbore, saborski zastupnici vratili su se na radna mjesta. U saborskim kuloarima glavna tema je krađa identiteta saborskim zastupnicima. Milorad Batinić (HNS) ispričao je da je bio iznenađen kad je dobio poziv DORH-a u Rijeci da se javi u svojstvu svjedoka, jer nije znao o čemu se radi. No kad su mu pojasnili, kaže, prvo sam se nasmijao, a ubrzo smo svi u prostoriji konstatirati daje žrtva krađe identiteta i da nije taj koji je prodavao željezo i sekundarne sirovine.

- Posebno me iznenadilo da nas je velika većina ljudi u političkom životu, od županijskih i gradskih vijećnika, načelnika i gradonačelnika te saborskih zastupnika. Još samo čekamo da i premijer Plenković bude taj koji prodaje staro željezo - kazao je Batinić.

Nema informaciju koja je tvrtka iza toga krije.

- Nije mi to bilo ni važno da budem iskren jer radi se o krađi identiteta, nečemu neprimjerenom što meni nije bilo ni u podsvijesti da bi netko moglo zlorabiti osobne podatke za stjecanje vlastite koristi odnosno protuzakonite koristi - rekao je HNS-ovac.

Budući da su kradljivci identiteta do OIB-a političara došli s kandidacijskih lista za izbore, postavilo se pitanje treba li mijenjati zakon.

- U demokraciji nikada nije dovoljno transparentnosti i uvijek treba težiti ka jačoj, većoj dostupnosti, no kad se ovako nešto desi svatko se zapita do koje razine ti podaci i kome trebaju biti dostupni - poručio je Batinić.

Žarko Tušek (HDZ) također je potvrdio da su žrtve krađe identiteta dio gradonačelnika i načelnika.

- Čuo sam da je gradonačelnik Krapine, Zaboka. Ima 15 do 20 imena ljudi koji su lokalni čelnici ili neki dužnosnici. Kada čovjek to malo dublje i realnije sagleda nije baš ugodno kada se netko s tvojim podacima na bilo koji način poigrava. Očigledno sustav ne funkcionira i kontrola i zaštita tih naših podataka, a onda i podataka svih ostalih ljudi. Očito je moguće vrlo lako zlorabiti. Izloženost javnosti naših podataka stoji i mi moramo svi zajedno razmisliti kako te podatke posebno OIB zaštiti da se takve stvari ne mogu događati - poručio je HDZ-ovac.

Tušek kaže da je za sada samo dobio informaciju da će ga policija kontaktirati, ali službeni poziv za razgovor još nije dobio.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kazao je kako ga je sve ovo podsjetilo na lošu epizodu iz Alan Forda.

- Vrlo su neinteligentni da bi bili kradljivci, podsjeća me na Superhika. Jedino što ti je malo neugodno u životu jer moraš otići na obavijesni razgovor i reći da te ljude ne poznaješ. Da su paš pametni i nisu. Mogli su to puno bolje napraviti - kazao je SDP-ovac.

Osvrnuo se i na dostupnost podataka političara:

- To je malo blesavo, ali je to više manje stanje u države. U normalnim europskim zemljama svi ti podaci ne bi bili javno dostupni, ali pošto se mi percipiramo kao koruptivna zemlja, svi podaci političara i javnih osoba su dostupni. Mislim da je malo previše dostupno, ali vjerojatno je sad to nemoguće staviti u neke normalne okvire, a to znači da bi tim podacima trebala raspolagati samo Porezna ili možda Državno odvjetništvo, nego je to dostupno svima - kazao je Hajdaš Dončić.

Napominje kako je dostupnosti tih podataka javnosti poveća mogućnost da oni zloupotrijebe. Smatra da bi to trebalo promijeniti za pet do deset godina, kada "Hrvatska padne malo na indeksu koruptivnih zemalja".

- Da ja to zazivam sada, ne. Imali smo afere Žalac i Tolušić i s te strane je dobro, a s ove strane nije dobro. Ako se bavite javnim poslom morate se nositi s udarcima. To je tak u životu - kazao je Hajdaš.