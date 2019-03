'Još imam te ožiljke od udarca. Ne mogu sjediti, sve me boli...'

Zadnje čega se sjećam je da sam hodala i zvala osobu do koje sam trebala doći. To je zadnje. Automobil me je udario s leđa, a zbog potresa mozga imam rupu u sjećanju od šest i pol sati. Prvo čega se sjećam nakon nesreće su dva policajca koji su mi u bolnici u Požegi dali alkotest. Počela je tako svoju potresnu priču Natalija Baričević (35) koja je 30. prosinca 2018. stradala u prometnoj nesreći u Osječkoj ulici u Jakšiću kraj Požege. Nju je u 18.35 sati obiteljskim Golfom udarila Marijana Obradović (40), kuma ministrice Gabrijele Žalac, iz susjednog sela Radnovca.

Marijana Obradović pijana je sjela za volan i tako vozila svoju maloljetnu djecu, sina i kćer. Sletjela je s ceste i pokosila Nataliju bez da se obazrela. Podigla ju je sa zemlje i vozila 30-ak metara na svojoj haubi. Odbacila ju je na travu te se zabila u betonsko-metalnu ogradu koju je udubila. Izvezla je potom auto unazad i nastavila voziti dalje, kao da ništa nije bilo.

Što je najgore, nesretnu ženu u travi možda nitko ne bi ni primijetio da vlasnik ograde nije čuo glasan i tup udarac. Izašao je iz kuće i pozvao policiju i Hitnu pomoć.

- Rekli su mi da joj je ostala tablica automobila i da sam ja ležala na njoj. Još i danas na listovima imam ožiljke od udarca u branik - ispričala je Natalija kojoj je pojedinosti nakon nesreće pričao suprug koji je bio uz nju. Rekao joj je da je bila pri svijesti te da ju je ekipa Hitne zapričavala kako ne bi pala u nesvijest zbog udarca glavom. Prvo su je prevezli na pregled u požešku bolnicu gdje su je pregledali na rendgenu. S obzirom na to da im nije radio uređaj za CT, vozilom Hitne su je prevezli na pregled u bolnicu u Slavonskom Brodu.

- Ja nisam čula kako automobil ide prema meni. Bila sam na nogostupu koji je udalje od ceste te je između njih travnjak. Kad ste blizu ceste vi reagirate i osvrćete se. Ja šetam svaku večer, no nikad nisam išla na tu stranu. To mi je bio prvi put - ispričala je potresena Natalija koja je svako malo zastala zbog bolova.

Foto: Željko Hladika/24sata

Policajci nisu odmah znali tko je bio za volanom Golfa. Provjerili su je li možda vozio Marijanin suprug, no on je u to vrijeme bio na poslu što su potvrdili i svjedoci. Na kraju su otkrili kako je vozila baš Marijana te su joj nekoliko sati od nesreće izmjerili 1,11 promila alkohola u krvi. Vještačenje je pokazalo kako je ta razina bila i viša, ukupno 1,34 promila alkohola u krvi. Navodno se pravdala kako nije ostala u autu zbog djece, no zanimljivo je kako je pila i vozila samo dva tjedna od rođenja svog petog djeteta.

Kuma Gabrijele Žalac: Ne želim ništa komentirati

Marijanu smo zatekli u njezinoj kući. Izašla je iz nje s malim djetetom u rukama no za pitanja nije bila raspoložena.

- Ne želim ništa komentirati. Postupak je u tijeku. Ja što god kažem upotrijebit će se protiv mene tako da ne bih rekla ništa - bila je kratka Marijana. Neslužbeno doznajemo da je dan nakon prometne nesreće bila u policijskoj postaji. Došla je s odvjetnikom, a na pitanja se branila šutnjom.

Kako nam je potvrdila ozlijeđena Natalija, s vozačicom koja ju je udarila, nije se nijednom susrela.

'Od nesreće nisam sjela u auto, a ona i dalje vozi'

- Mi se osobno nismo sreli. Ona se ispričala samo SMS porukom. Napisala je kako se ispričava zbog mog stanja, no nikad me nije posjetila, nikad došla. Poruku je vjerojatno poslala drugi dan nakon nesreće. To sam tek kasnije saznala jer nisam mogla pogledati u telefon jer mi je smetala svjetlost - rekla je Natalija koja je i dalje na bolovanju. Otečeni su joj zglobovi, bole je leđa i vrat. Kako kaže, nasreću i nažalost ništa joj nije slomljeno, a bolovi nikako ne prestaju. Za magnetsku rezonancu je naručena tek u listopadu pa ju je morala napraviti privatno. Kaže, svi su joj ligamenti skočnih zglobova oštećeni.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Ja ne mogu dugo sjediti. Ne mogu niti kleknuti, a idem na terapije. Ne mogu ni šetati, a da se barem deset puta ne osvrnem oko sebe. Ja od te nesreće nisam sjela u automobil za razliku od nje. Vidjela sam je kako vozi, no ne znam imali ona i dalje vozačku - kaže zgrožena Natalija.

Iz policije je nakon svega nitko nije kontaktirao. Vjerovala je da će država odraditi svoj posao i sankcionirati vozačicu. Kada je vidjela da vrijeme prolazi, a stvar se ne miče, angažirala je odvjetnika. Sve što ima od prometne nesreće je potvrda koju je dobila na policiji. Plaća se 20 kuna i na njoj piše samo tko je sve sudjelovao u nesreći.

[video: 1205216 / Gabrijela žalac vozi mercedes]

'Ne želim joj nikakvo zlo, ali nije pokazala ni trunku suosjećanja...'

- Nisam željela da tako to prođe. Ne samo zbog mene nego i zbog sigurnosti drugih na cesti. Ne želim joj nikakvo zlo, no dira me kao čovjeka što nije pokazala ni trunku suosjećanja. Rekao mi je odvjetnik da imam pravo na odštetu no meni do novca nije stalo. Ja to mogu uplatiti i njenoj djeci ako treba - iskrena je Natalija.

Inače, Marijanu Obradović i kumu ministricu snimile su kamere kad je Žalac otvarala mjesni dom u selu Bertelovci kraj Jakšića. Marijana ju je dočekala svečano odjevena te su ih svi vidjeli kako su prisne. Zajedno su studirale na Ekonomskom fakultetu, a nedugo nakon susreta Marijana je počela raditi u gradu Požegi.

Dobila je tek prekršajne prijave

Podsjetimo, PU požeško-slavonska u četvrtak se oglasila o cijeoom slučaju.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

'Povodom medijskih napisa o prometnoj nesreći koja se dogodila 30. prosinca 2018. godine oko 18.30 sati u Osječkoj ulici u Jakšiću, a u kojoj je sudjelovala 40-godišnja vozačica, koja je upravljajući pod utjecajem alkohola, osobnim automobilom 'Volkswagen' požeških registarskih oznaka, sletjela s kolnika i na nogostupu naletjela na 35-godišnju pješakinju i potom se udaljila s mjesta događaja, zbog točnog izvješćivanja javnosti dajemo sljedeće pojašnjenje:



Policijska uprava požeško-slavonska je, nakon što je provela očevid prometne nesreće, a kako je to uobičajeno, u svom izvješću za medije navela podatke i okolnosti prometne nesreće kojima je u tom trenutku raspolagala i kojima se rukovodila.



Podatak o alkoholiziranosti vozačice od 1,11 promila utvrđen je ispitivanjem pomoću alkometra, a nakon što je zatečena na kućnoj adresi. Istoga dana oko 20.40 sati vozačici je u OŽB Požega radi daljnje analize izvađena krv i izuzeti uzorci mokraće. Podatak o kvalifikaciji teške tjelesne ozljede 35-godišnje pješakinje policijski su službenici dobili usmeno od liječnika Hitnog prijema Opće županijske bolnice Požega, uz obavijest da je pješakinja zadržana na bolničkom liječenju.



Na temelju tih podataka, u tom je trenutku postojala osnovana sumnja da je vozačica, kršenjem prometnih propisa izazvala opasnost i zbog toga prouzročila tešku tjelesnu ozljedu druge osobe, počinila kazneno djelo „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“ iz članka 227., a napuštanjem mjesta događaja prometne nesreće, bez pružanja pomoći osobi u opasnosti koju je sama prouzročila, i kazneno djelo „Nepružanje pomoći“ iz članka 123. Kaznenog zakona.



Policijska postaja Požega je nakon dovršenog bolničkog liječenja ozlijeđene pješakinje zatražila potvrdu o konačnoj kvalifikaciji ozljeda, te je 3. siječnja 2019. zaprimila liječničku dokumentaciju i obavijest Opće županijske bolnice Požega prema kojoj je pješakinja u prometnoj nesreći, lakše, a ne teško ozlijeđena. Navedena činjenice u konkretnom slučaju značila je da nisu ispunjeni elementi kaznenog djela budući je, sukladno odredbama Kaznenog zakona za kazneno djelo "Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu", propisano da je djelo počinjeno izazivanjem prometne nesreće u kojoj je drugi sudionik zadobio tešku tjelesnu ozljedu. U navedenom slučaju dakle, nije potvrđena teška tjelesna ozljeda, a time ne postoje niti elementi koji su potrebni za ispunjenje bića kaznenog djela.



Također, vezano uz ranije navedenu činjenicu da su vozačici u OŽB Požega, radi daljnje analize, a sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izuzeti uzorci krvi i urina, naknadno zaprimljeni nalaz potvrdio je da je vozačica u vrijeme prometne nesreće imala 1,34 promila alkohola u krvi.



O svim utvrđenim okolnostima i činjenicama (uključujući kvalifikaciju ozljede i rezultate analize krvi i urina) do kojih su policijski službenici došli postupajući u ovom slučaju, odnosno poduzimajući zakonske radnje iz svoje nadležnosti, izvijestili su putem posebnog izvješća nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Požegi.



Na temelju činjenica utvrđenih dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem, ne postoji osnovana sumnja da su počinjena gore navedena kaznena djela, već bi se zbog utvrđenih činjenica, a sukladno odredbama zakona, radilo o kažnjivim radnjama za koje je predviđena prekršajna odgovornost zbog počinjenih prometnih prekršaja iz članka 47. stavak 2. (strana kretanja), članka 199. stavak 2. (alkohol), članka 175. stavak 1. (napuštanje mjesta prometne nesreće) i članka 163. stavak 4. (prijevoz osoba) Zakona o sigurnosti prometa na cestama.



Zaključno izvješćujemo javnost da su policijski službenici, nakon jučerašnje konzultacije s nadležnim državnim odvjetništvom u Požegi, zastali s daljnjim prekršajnim procesuiranjem 40-godišnje vozačice, budući da je razvidno da će državno odvjetništvo nastaviti poduzimati radnje iz svoje nadležnosti.'