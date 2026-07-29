Došao je pauk, ali čekalo se još neko vrijeme da dignu auto. Čekala sam oko pola sata da tramvaji ponovno krenu voziti - ispričala nam je čitateljica
PREUSMJERILI TRAMVAJE
JOŠ JEDAN U NIZU Mercedesom upao u tračnice na Savskoj cesti
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Još jedan auto upao je u tračnice na mjestu radova na križanju Vukovarske i Savske. Kako su nam potvrdili iz ZET-a, zastoj je trajao od 14 do 15 sati u srijedu, a linije 4, 5, 14 i 17 prometovale su preusmjereno.
- Vozač nas je preusmjerio, bio je zastoj jer je auto ponovno upao u tračnice. Došao je pauk, ali čekalo se još neko vrijeme da dignu auto. Čekala sam oko pola sata da tramvaji ponovno krenu voziti - ispričala nam je čitateljica.
Kako dodaju iz ZET-a, promet je normaliziran.
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