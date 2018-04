Još jedna žrtva fratra: Milovao me po bedru i gurao na krevet

Dok policija istražuje najmanje tri slučaja povezana s mogućim pedofilskim skandalom u samostanu sv. Frane u Splitu, 38-godišnjak iz Splita obratio se Slobodnoj Dalmaciji te ispričao da je i on nekoć bio žrtva danas 78-godišnjeg fratra.

Kako tvrdi, za njegov slučaj ne zna ni policija ni crkvene vlasti.

- Želim da javnost zna cijelu istinu, koja se mora znati. Imam neke prijatelje koji mi kažu da njihovi nećaci, rodbina, idu u Sv. Frane na vjeronauk i druge aktivnosti i spominjali su mi da idu kod tog fratra. Kad sam to čuo, trenutno sam se smrznuo, rekao sam samo: "Dajte, ljudi, nemojte me ništa pitati, samo nemojte dicu tamo puštati." Ako ovaj moj istup pomogne da se spriječi makar jedan jedini slučaj i spasi makar jedno dijete, napravili smo veliku stvar - rekao je 38-godišnjak te dodao da nema nikakve veze s drugim žrtvama koje su istupile u javnost.

Priča kako je kao dijete svirao u orkestru i da su probe imali u crkvi, kao i najviše nastupa.

- Kad sam počeo svirati, imao sam osam-devet godina, a u Sv. Frane smo došli početkom 1992. godine, kada sam imao 13 godina. Prvi moj susret s dotičnim fratrom bio je nakon jednog koncerta; pozvao me k sebi u sobu na kat i pitao me jesam li zainteresiran svirati u crkvenom bendu od troje-četvero ljudi. Rekao sam da jesam, pa smo se našli nekoliko dana nakon toga kako bismo se dogovorili za probe, no sve je otišlo u potpuno drugom smjeru. Taj drugi put sam došao opet kod njega u sobu. Polako je pridobivao moje povjerenje, a onda mi je dao da pijem nekakav viski ili konjak, što je bio moj prvi susret s alkoholom. Tu sam izgubio i dio svijesti i samokontrole i ne sjećam se koliko sam alkohola popio - ispričao je.

- Sjećam se njegova fizičkog nasrtanja na mene i uvjeravanja da je to sve Bogu drago i da je to sve dio Božje ljubavi. Krenuo je rukama prema mojim genitalijama, počeo mi je maziti bedra i krenuo me ljubiti po licu, vratu i gurati me na krevet, a sve je to bilo popraćeno verbalnim opravdanjima za to što radi. Kad sam izišao iz te sobe, nisam, koliko se sjećam, osjećao ništa osim općenitog osjećaja srama i da se nešto loše dogodilo, ali kao dijete nisam imao pojma kako, na koji način i kome uopće predstaviti što se dogodilo i kako to nekome reći, pogotovo tih godina, kad je Crkva tek dobila na snazi i popularnosti - ističe.

Dodao je i kako su mu se par mjeseci prije toga roditelji rastali, a dotični fratar je njegovoj obitelji davao izdašnu humanitarnu pomoć, novac, odjeću, razne poklone...

- On je koristio svoju moć i autoritet da prikrije to što radi i kupi moju šutnju time što je unaprijed zaduživao i moju i druge obitelji kojima je donosio pomoć. S 13 godina imao sam osjećaj, a on je tome i pridonosio, da pribavljanjem sve te pomoći na neki način pomažem svojoj obitelji. To je bio odnos u kojem sam bio unaprijed ucijenjen na šutnju - objasnio je 38-godišnjak.

To nije bio prvi put da ga je fratar zlostavljao. Sve se nastavilo kroz godine sve do kraja srednje škole, a zlostavljanje je, kako kaže 38-godišnjak, preraslo u "odnos". Točnije, zlostavljanje se kroz četiri-pet godina odvijalo svaki tjedan, uglavnom u fratrovoj sobi. Kasnije je kupio i jahtu na koju ga je znao pozvati, ali i druge dječake.

Iako se pokušao svaki put suprotstaviti fratru, on nikad nije odustao od svog nauma.

– Prisile je bilo nakon što bi prvo pale psihičke barijere, kad bi vidio da je teren djelomično pripremljen, onda bi krenuo na to. Recimo, uhvatio bi mi glavu i tjerao da ga oralno zadovoljavam ili bi me sleđa uhvatio i držao dok ne obavi penetraciju - ispričao je 38-godišnjak.