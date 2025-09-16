VIDEO Munje, tuča, potop u Novom Mestu. Veliko nevrijeme zahvatilo susjednu Sloveniju

Teško nevrijeme pogodilo je područje Novog Mesta u Sloveniji. Slovenski Neurje.si potvrdili su nam da je u desetak minuta palo 40 litara kiše po četvornom metru, a poplavljen je i školski centar.

Pokretanje videa... 00:36 Nevrijeme u Sloveniji | Video: Neurje.si/Facebook

Oluje su uzrokovane izraženom atmosferskom nestabilnošću, potkrijepljenom povoljnim dinamičkim uvjetima. Nad područjem Novog Mesta formirala se vrlo jaka olujna ćelija koja je izazvala jak pljusak. Lokalno je padala i sitna tuča, ali zasad nije uzrokovala veću štetu.

Foto: Rain Alarm

Zbog intenzivnih pljuskova, bujice i manji potoci također brzo rastu, a na nekoliko mjesta već su blizu izlijevanja. Situacija bi mogla postati kritična u narednim satima ako dođe do izlijevanja. Kiše prate udari groma, jaki udari vjetra i lokalni vjetrovi. Mnoga vozila završila su u vodi na parkiralištima, jer su meteorske kiše poplavile čitava područja.

Vjetar je rušio stabla, a najveću štetu su izazvale poplave. Zbog intenzivnih kiša, bujice i manji vodotoci također brzo rastu, a na nekoliko mjesta već su blizu izlijevanja.

Neurje.si je također izvijestio da se u Dolenjskoj regiji zbog izražene nestabilnosti i povoljnih dinamičkih uvjeta formirala vrlo jaka oluja koja je lokalno donijela i tuču.