Još ništa od stabilnog vremena i vrućina: I dalje pljuskovi, a temperature idu najviše do 23°C

U ponedjeljak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura većinom između 19 i 23 °C.

DHMZ za utorak prognozira djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Krajem dana u sjevernim predjelima, u gorju i na sjevernom Jadranu mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Minimalna temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 16, a maksimalna uglavnom između 19 i 23 °C.

DHMZ je objavio žuti meteoalarm za ponedjeljak za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju zbog grmljavinskog nevremena.

