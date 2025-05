Stiže ljeto, a najavili pahulje?! Idući dani donose nam još kiše, grmljavine i novo zahlađenje!

Dosta vam je promjenjivog i nestabilnog vremena i samo želite povratak 'pravog' i toplog proljeća? Nažalost, morat ćete se strpjeti još 10-ak dana. Oborine su vjerojatne u drugom dijelu subote u velikom dijelu Hrvatske, za nedjelju je kiša najavljena za većinu države, a i idući tjedan donosi nam nove oborine... Ponegdje su moguće i snježne pahulje!

POGLEDAJTE VIDEO: Neobični fenomen nad Zagrebom

- Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Dalmaciji sunčanije, ali također uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak. Vjetar umjeren, ponegdje jak jugozapadni i zapadni, na sjeveru u okretanju na sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i južni, krajem dana jugo. Najniža temperatura između 4 i 9, na Jadranu od 10 do 14, a najviša između 17 i 22 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 18. svibnja.

Foto: DHMZ

Zbog grmljavinskih nevremena za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i riječku regiju na snazi je u nedjelju žuti meteoalarm.

- Nestabilno će početi i novi tjedan, temperature će malo porasti. Gotovo svakodnevna pojava će biti kiša i pljuskovi, a drugi dio tjedna mogao bi donijeti i novo osjetnije zahladnjenje pa i pokoju pahulju u najviše gorje - stoji u prognozi koju je objavio N1. Navode i kako je sve izglednije da dulje i konkretnije stabilizacije vremena neće biti do kraja mjeseca.

Iako nas povremeno razveseli koje sunčano jutro, vremenska slika nad Hrvatskom i dalje je u znaku nestabilnosti i povremenih pljuskova...

Foto: DHMZ

Već od srijede, 21. svibnja, modeli najavljuju novu promjenu vremena, novo pogoršanje, pad temperature i moguće izraženije oborine. U višim predjelima Gorskog kotara i Like čak se ne isključuje mogućnost susnježice ili pokoje pahulje, osobito ako dođe do prodora hladnijeg zraka sa sjeverozapada. Kraj tjedna obilježit će niže temperature nego što je uobičajeno za kraj svibnja, uz čestu kišu i oblake. Ujutro svježe, ponegdje i ispod 5 °C u unutrašnjosti, a dnevne temperature uglavnom od 14 do 20 °C, što je ispod prosjeka za doba godine.

