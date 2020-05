Let iz Frankfurta novo žarište: Još nismo našli sve putnike

Epidemiolozi tragaju za još četvero putnika koji su u Hrvatsku stigli 2. svibnja na letu iz Frankfurta, potvrdila je sinoć Maja Grba Bujević za Dnevnik Nove TV. Oni su bili na letu koji je postao novo žarište zaraze u Hrvatskoj, a na njemu je bilo više radnika Đure Đakovića koji su se vraćali iz Švedske.

Od ukupno 75 putnika u avionu, prema jučerašnjim podacima, zaraženo je bilo 12 ljudi, a čak devet je radnika tvrtke Đuro Đaković Montaža iz Slavonskog Broda. Krunoslav Capak iz HZJZ rekao je jučer da su zaražena i tri putnika, jedan sa sisačkog i jedan sa zagrebačkog područja, te stranac koji je došao u Istru. Sve ostale, koje su pronašli, su kontaktirali i upozorili na situaciju i odredili im samoizolaciju.

- Moram reći da se radi o Španjolcu koji je oženjen Hrvaticom i tu živi i Hrvatska je i njegova domovina te se vratio kući. Sva je sreća što je to bilo u razdoblju kada je još vrijedila obavezna mjera samoizolacije. Problem je nama što smo mi sedam dana nakon leta dobili informaciju da je iz naše županije osam osoba bilo na letu gdje su bili pozitivni ljudi. Naša epidemiološka služba preko vikenda je žurno odradila i stvar stavila pod kontrolu te je sreća kako je svih osam bilo još u samoizolaciji. Putnik koji je dobio simptome, uzet mu je bris, pozitivan je i on je u bolnici. Od prije tri dana nema više obvezne mjere samoizolacije kod takvog dolaska. Svi stranci koji dolaze u Hrvatsku dobiju samo letak kako se moraju ponašati. Nema više provjere, nema više samoizolacije. Jedina mjera kontrole je samodisciplina i samoodgovornost stranaca koji imaju pravo doći i naših državljana i tu očekujem probleme jer može vrlo lako doći do ulaska koronavirusa i to može stvarati probleme sustavu - rekao je Dino Kozlevac iz Istarskog stožera za HTV.

Prvi oboljeli s leta evidentiran je 5. svibnja, piše Jutarnji, a tad je krenula brza potraga za kontaktima, a posada je do 16. svibnja preventivno oslobođena dužnosti. Jutarnji navodi i da se traži taksist koji je jednog putnika iz Zagreba vozio u Zadar.

Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Ante Cvitković, je rekao da je još deset radnika iz te skupine testirano i da su njihovi nalazi negativni kao i nalazi još dviju skupina koje su prije stigle iz Švedske, piše Hina.

Načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Stjepan Bošnjaković najavio je da se iz Švedske 19. svibnja treba vratiti još jedna skupina radnika.

Prema njegovim riječima, plan je da se u dogovoru s poslodavcem ("Đuro Đaković") smjeste u županijsku karantenu kako bi se spriječili slučajevi prijenosa zaraze u lokalnoj transmisiji.