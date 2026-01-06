Još traže Hrvata zbog ubojstva konduktera u Italiji. Priveli su ga istu večer pa pustili...

Talijanska policija i dalje traži Hrvata Marina Jelenića (36), koji je glavni osumnjičenik za brutalno ubojstvo Alessandra Ambrosija (34), konduktera talijanske željeznice Trenitalia. On je 5. siječnja izboden nožem u blizini glavnog kolodvora u Bologni.

Kako piše talijanski portal Today.it, koban je bio ubod u trbuh, dok je navečer pješice išao prema parkiralištu za zaposlenike željeznice u ulici viale Pietramellara. Obilno je krvario i ubrzo preminuo.

Prema prvim rekonstrukcijama, Ambrosija je netko pratio, a zatim ga iznenada napao. Njegovo tijelo pronašao je zaposlenik privatnog prijevoznika Italo, koji je odmah pozvao željezničku policiju (Polfer). Presudnu ulogu u istrati imale su nadzorne kamere. Policija je objavila snimku na kojoj se vidi kako upravo Jelenić hoda kroz kolodvor i dulje vrijeme prati Ambrosija, “bez očitog razloga i kroz znatan vremenski period”.

Naime, nakon zločina osumnjičeni je ušao u regionalni vlak iz Bologne prema Milanu. Svjedoci navode da je bio agresivan i nasilan. Zbog toga su ga iskrcali u Fiorenzuoli (pokrajina Piacenza) i predali karabinjerima. No tada još nije bila raspisana potraga, pa je nakon identifikacije – pušten na slobodu.

Kasnije je navodno viđen na milanskom kolodvoru, ali je pobjegao.

Jelenić, pišu Talijani, već je bio poznat policiji zbog nošenja hladnog oružja i više puta je identificiran u željezničkim zonama diljem sjevera Italije. Gdje točno boravi, nije poznato, jer nikad nije ondje prijavio prebivalište.

'Duša od konduktera'

Inače, ubijeni Ambrosio bio je diplomirani statističar, ali je odlučio slijediti oca i zaposliti se na željeznici. Radio je kao kondukter na InterCity linijama. Prijatelji i kolege opisuju ga kao iznimno pristojnu, vedru i dobrodušnu osobu.

- Ovo uopće nema smisla. Svi smo u šoku. Bio je divan, velikodušan i pun energije - rekao je Stefano Bortolani, predsjednik Kulturnog centra Anzolese, gdje je Ambrosio sudjelovao u projektima, koncertima i kazalištu.

Talijanski potpredsjednik vlade i ministar prometa Matteo Salvini poručio je da je duboko potresen te izrazio sućut obitelji i kolegama ubijenog. Najavio je i jačanje sigurnosti: 1.500 pripadnika FS Securityja na kolodvorima i u vlakovima.

Gradonačelnik Bologne Matteo Lepore ubojstvo je nazvao “iznimno teškim činom”, dok je Grupa FS Italiane izrazila duboku sućut i naglasila da u potpunosti surađuje s istražiteljima.