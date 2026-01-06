FOTO Talijanska policija traži Hrvata Marina zbog ubojstva! 'Izbo je konduktera i pobjegao'

Talijanska policija pokrenula je veliku potragu za hrvatskim državljaninom Marinom Jelenićem (36) kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija na parkiralištu kod kolodvora u Bologni.

Kako pišu talijanski mediji, Jelenić je kasnije pobjegao vlakom u smjeru Milana. Iskrcao se u zoni Fiorenzuole, a kad je njegova fotografija preplavila medije, počele su stizati i dojave o njegovoj lokaciji.

Ali policija i dalje ne zna gdje je...

Jelenić je, pišu Talijani, stari znanac policije. Nesretnog je konduktera pratio nekoliko minuta, pa ga je zaskočio i izbo nožem. Motiv zločina nije poznat.

Marin Jelenić | Foto: Twitter

Do ubojstva je došlo 5. siječnja, oko 17 sati. Talijanski mediji pišu kako je Jelenić često uhvaćen kako spava na kolodvorima, kako je ovisnik o opijatima i alkoholu, kako je u takvom stanju često uznemiravao putnike, izazivao tučnjave...

- Smatra se opasnom osobom - piše Il Giornale i dodaje kako policija istražuje njegovu mrežu poznanika kako bi otkrili gdje se sakrio.

- Kolodvori nisu sigurna mjesta. Puno je incidenata, malo policije. Naši zaposlenici sad su u strahu - kažu radnici za talijanske medije.

Potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture i prometa Italije Matteo Salvini rekao je da je "duboko ožalošćen" onim što se dogodilo, izrazivši "iskrenu solidarnost s obitelji žrtve i njegovim kolegama"...

