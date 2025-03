José Antonio (24): Slučajno sam odabrao Hrvatsku, sad želim ovdje završiti studij klarineta

Trebao sam odabrati zemlju za Erasmus. Iskreno, nisam puno znao o opcijama, znao sam da želim nešto istočno od Italije. Zatvorio sam oči, prstom pritisnuo mjesto na karti Europe, malo istočnije, i odabrao Hrvatsku. Malo sam se raspitao o akademijama ovdje i Zagreb mi se najviše svidio. I sad sam ovdje, govori nam José Antonio Garcia (24), student treće godine klarineta na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji.

On je jedan od više od 500 studenata koji ove akademske godine studiraju preko Erasmusa u Zagrebu. Prema podacima sveučilišta, dolaze iz 39 zemalja, a najviše ih je iz Francuske, Njemačke i Španjolske.

Studirao farmaciju, ali...

José Antonio u Zagreb je stigao iz Madrida, gdje je rođen i živi cijeli život. Ondje je i upisao glazbenu akademiju, i to nakon gotovo tri godine studija farmacije. Kaže kako je odluku o potpunom zaokretu u životnoj karijeri donio u karanteni tijekom pandemije korone. Farmacija nije bila ono što je htio za sebe u životu.

- Tata se jedne večeri vratio sa sprovoda, na početku karantene, i tad smo prvi put ozbiljno porazgovarali. Rekao mi je: 'Trebao bi biti sretan u životu i raditi što god želiš'. Roditelji su mi rekli da mi nitko ne može garantirati siguran posao s farmacijom i bili su vrlo pozitivni. Nekad me zezaju da sam mogao studirati i nešto ozbiljnije... - smije se José Antonio, koji želi biti nastavnik.

Već je, kaže, radio s manjom djecom i držao instrukcije za klarinet.

Hrvatski nije jednostavan

- Vidim se u nastavi, želim biti nastavnik, ali volio bih i svirati, u manjim orkestrima. Najviše volim svirati klasičnu glazbu - kaže nam.

Glazbu je otkrio još kao dijete, kad su ga roditelji upisali na glazbene radionice u lokalnom učilištu. Plan je bio da nastavi učiti violinu. To mu se svidjelo, no kad su ga upisali na viši stupanj glazbene, više nije bilo mjesta na violini, pa je počeo svirati klarinet i pri tom je instrumentu i ostao. Školski sustav u Španjolskoj malo je drukčiji nego u Hrvatskoj. Srednja škola jednaka je za sve učenike, uz mogućnost biranja područja zadnje dvije-tri godine, a srednjih glazbenih škola ni nema. Zbog toga je do akademije José Antonio pohađao konzervatorij.

Zagreb: Španjolski student klarineta Jose Antonio Garcia | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Za Zagreb i Glazbenu akademiju ima samo lijepe riječi. Hrvatski jezik mu je, priznaje, težak, iako ga je pomalo počeo savladavati. No akuzativ mu je poseban problem.

- Malo je teže studirati u Madridu, ali čini mi se da namjerno čine studij težim. Ovdje profesori mnogo više izlaze u susret studentima. Zagreb je vrlo ugodan za život, iako ima stvari iz Madrida koje mi nedostaju. Ipak, ovdje je vrlo lijepo - ističe José Antonio, koji će ovdje završiti i ljetni semestar.

Otkriva nam kako se dosad uglavnom družio s drugim studentima iz inozemstva koji su u Zagrebu na Erasmusu te da polako otkriva društveni život Zagreba.

- Sviđa mi se ova akademija, ugodno je studirati, imaš osjećaj da te žele naučiti. Zato sam počeo razmišljati da ostanem još godinu ili dvije. No moram provjeriti kakva je procedura i kako će mi priznati diplomu. No volio bih ostati - zaključuje mladi glazbenik iz Madrida.