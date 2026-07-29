Josip (8) je čudo od djeteta! 'Prvak sam svijeta u brzom računanju bez olovke i papira'

Nakon što je u travnju postao državni prvak u mentalnoj aritmetici ALOHA, roditelji Josipa Kosmata (8) iz Vinkovaca rekli su kako su izuzetno ponosni na njega.

- Posebno nas veseli što će Josip ove godine rođendan proslaviti u dalekoj Panami - rekli su tad Kristina i Luka.

I kakav je samo rođendan Josip imao! U Panami se popeo na postolje kao - svjetski prvak u ALOHA-i. Vijest o Josipovu velikom uspjehu stigla je u Hrvatsku i prije njihova povratka, a čestitke stižu sa svih strana. Obitelj se vratila kući u noći na srijedu.

Više od 1000 natjecatelja

Josip je u Panami postigao rezultat od riješenih 60 od 70 zadataka u pet minuta. Time je osvojio kategoriju Champion. Ispred je još samo kategorija Grand Champion, koju osvajaju natjecatelji koji u pet minuta riješe svih 70 zadataka. Natjecao se s još 1000 sudionika iz više od 20 zemalja. Josip kaže kako mu je bilo drago što je atmosfera na natjecanju bila opuštena.

- Kad sam dobio zadatke, počeo sam ih rješavati i dao sve od sebe! Ponosan sam na uspjeh koji sam ostvario i način na koji sam predstavio Hrvatsku. Bilo mi je zanimljivo doživjeti predstavljanje raznih država, vidjeti njihove zastave, običaje i narodne nošnje. Upoznao sam djecu iz svih dijelova svijeta, a najviše sam se družio s onima iz Paname, Meksika, Venezuele, Ekvadora i Perua - poručio je Josip nakon pobjede.

Zahvalio je svojoj trenerici ALOHA-e Mariji Andrijanić, koja ga je pripremila ne samo za Panamu, već i za državno prvenstvo u Samoboru ovoga proljeća, te druga natjecanja. U Samoboru je riješio 62 zadatka u pet minuta te između 120 natjecatelja izborio nastup u Panami. Prvi je pobjednik državnog prvenstva u ALOHA-i koji ne dolazi iz Zagreba.

Napravio je slikovnicu o svemiru

- Natjecanje je bilo veliko iskustvo i lijepa uspomena za cijelu obitelj. Panama nam se jako svidjela, no kako smo uspjeli vidjeti samo neke njezine dijelove, nadamo se da ćemo se jednoga dana ovamo vratiti i još je bolje upoznati - rekla je mama Kristina Kosmat.

Inače, Josip je već s četiri godine počeo zbrajati i oduzimati dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve. Uz matematiku, jako ga zanima svemir. S mamom je prije dvije godine napravio slikovnicu “Svemir od A do Ž”. Ima i dva mlađa brata, Jakoba i Mihovila, koji ga u svemu prate.

Program mentalne aritmetike ALOHA u Hrvatskoj je prije točno deset godina pokrenula dr. sc. Branka Novosel, osnivačica Otvorenog učilišta Littera. Program je osmišljen u Maleziji prije 33 godine. Riječ je o tehnici brzog računanja bez pomoći papira i olovke te abakusa. Podučava se u 40 zemalja. ALOHA djeci ojačava mozak pomoću abakusa i mentalnog računanja te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje.

Uče sami rješavati probleme

- Razvoj umjetne inteligencije mijenja način na koji učimo, radimo i rješavamo probleme. Sve više zadataka koje smo nekad smatrali isključivo ljudskima danas mogu obavljati digitalni sustavi. Upravo zato obrazovanje treba ponovno promisliti što je njegova temeljna zadaća. Ako umjetna inteligencija može računati brže od čovjeka, tad svrha učenja matematike više nije brzina računanja. Njezina je vrijednost u nečemu mnogo važnijem - u razvoju mišljenja. Kroz matematičke aktivnosti kao što je ALOHA, djeca uče analizirati, planirati, uspoređivati, uočavati obrasce, provjeravati vlastite zaključke i ustrajati u rješavanju problema. Istodobno razvijaju izvršne funkcije, samoregulaciju i navike koje će im koristiti daleko izvan učionice - istaknula je dr. Novosel nakon Josipove pobjede.

Josip je nastavio sjajan niz naših natjecatelja u ALOHA-i. Prije dvije godine, na svjetskom natjecanju u Kuala Lumpuru, titulu Champion osvojio je tad osmogodišnji Petar Andačić iz Zagreba. On je u pet minuta uspio riješiti 66 zadataka. Najveći uspjeh u ovom natjecanju postigao je Patrik Čudić iz Zagreba. On se dva puta svrstao među najbolje na svjetskim natjecanjima.